Essen: Mann fährt mit Ruhrbahn – was er dort beobachtet, macht ihn wütend: „Ist ein Witz!“

Essen. Stephan M. fährt regelmäßig mit Bussen und Bahnen der Ruhrbahn in Essen.

Was er dort sieht und erlebt, macht ihn in diesen Tagen wütend. Zum einen beobachtet er immer wieder Verstöße gegen die Maskenpflicht. Zum anderen wird diese aus seiner Sicht zu nachlässig kontrolliert.

„Insbesondere bei Fahrten nach 20 Uhr beobachte ich regelmäßig ein bis fünf maskenlose Fahrgäste, ohne dass dies ernsthaft verfolgt würde“, erzählt der Essener.

Essen: Mann beklagt Verstöße gegen Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Er kann verstehen, dass viele das Tragen von Masken nicht unbedingt begrüßen. „Ich trage auch nicht gerne Maske. Aber ich halte es für sinnvoll. Und ich bin im Begriff Risikogruppe zu werden“, so der Endfünfziger. Deshalb legt er wert auf eine Einhaltung. Dabei sieht er die Behörden und Bahn-Unternehmen in der Verantwortung.

„Eine Maskenpflicht, deren Missachtung nicht sanktioniert wird, ist keine Pflicht, sondern ein Witz“, findet der Mann aus Essen. „Wer hofft, dass bei chronischen Maskenverweigerern von ganz allein Einsicht und Besserung einkehrt, der sollte auch darauf vertrauen, dass sich Donald Trump eines Tages als kluger, weitsichtiger und großer Staatsmann entpuppen wird.“

In einer Mail an Ruhrbahn, Stadt und Land hat der Essener seinem Ärger Luft gemacht. „Ich erwarte, dass sie sich - sofern sie noch ernst genommen werden wollen - nachdrücklich um die Durchsetzung der Maskenpflicht kümmern! Gastwirte kriegen auch riesige Probleme, wenn die Maskenpflicht nicht umgesetzt wird in ihren Läden.“

Das sagen Stadt und Ruhrbahn

„Das Fahrpersonal darf Fahrgästen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, die Mitfahrt gemäß den geltenden Beförderungsbedingungen nicht verweigern“, erklärt Ruhrbahn-Sprecherin Simone Klose. Sie könnten eben nur darauf hinweisen.

Die Kontrolle sei nicht Sache der Fahrer und Fahrerinnen, erklärt Klose. Diese könnten mit einer speziellen Ansage höchstens darauf hinweisen. Stephan M. hat auch schon wiederholt Straßenbahnfahrer auf seinem Weg durch Essen darauf angesprochen.

Menschen mit Masken in der Ruhrbahn. Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

„Auf Nachfrage lässt der Fahrer oder die Fahrerin die Banddurchsage abspielen, die bei diesen Fahrgästen - sofern sie überhaupt wahrgenommen wird - bestenfalls ein gut erkennbares breites Grinsen, keinesfalls jedoch eine Verhaltensänderung auslöst.“

Wer ist also für die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen zuständig? Jasmin Trilling von der Stadt Essen sagt dazu: „Das Ordnungsamt kontrolliert nur auf öffentlichen Flächen. In Busse und Bahnen muss der Hausherr für die Einhaltung sorgen.“

Von Seiten der Ruhrbahn heißt es, dass Kontrollpersonal und Ticketprüfer Fahrgäste bei Verstößen auf die Maskenpflicht aufmerksam machen. „Die Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten bleibt den staatlichen Behörden - Bundespolizei, Landespolizei, örtliche Ordnungsbehörden - vorbehalten. Hier greift nicht das Hausrecht des Verkehrsunternehmens“, so Pressesprecherin Klose.

Sie betont, dass die Ruhrbahn ihre Fahrgäste über ihre Medien wie Facebook, Website, TFT-Monitore in Fahrzeugen und Durchsagen auf die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung hinweise. „Es muss jedoch keine medizinische Maske getragen werden, sondern die Bedeckung kann auch eine sogenannte Community-Maske sein. Im Notfall genügt auch ein Tuch oder ein Schal.“

Ruhrbahn hat überwiegend positiven Eindruck

Der Eindruck der Ruhrbahn sei überwiegend positiv: „Unserem Eindruck nach halten sich die meisten Fahrgäste an die Maskenpflicht bzw. reagieren einsichtig, wenn sie auf diese hingewiesen werden“, so Klose weiter. Zahlen über Verstöße gebe es nicht. Großkontrollen mit dem Schwerpunkt auf Maskenpflicht wie es sie in Duisburg gegeben hat, gab es in Essen nicht.

Berlin hat Bußgelder eingeführt

Was fehlt, ist ein konkreter Bußgeldtatbestand bei einem Maskenverstoß seitens des Landes.

Bislang bleibt Ordnungsämter und Polizisten bei Maskenverweigerer nur eine Ermahnung. Folgen diese der ordnungsbehördlichen Auffordnung nicht, kann ein Bußgeld ausgesprochen werden.

Berlin ist da schon weiter. Hier zahlen Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen seit vergangener Woche 50 Euro. (ms)