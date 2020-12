Ein betrunkener Autofahrer raste in eine Gruppe Menschen.

Essen: Mann fährt betrunken durch die Stadt – und rast plötzlich in kleine Menschengruppe

Essen. Ein betrunkener Autofahrer ist in Essen in eine kleine Menschengruppe gerast und hat mehrere Personen verletzt!

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in Altenessen. Mehrere Personen hielten sich wegen eines Reifenschadens auf einer Mittelinsel an der Karlstraße auf.

Essen: Alkoholisierter Autofahrer rast in Menschengruppe

Drei Personen wurden verletzt, eine von ihnen schwer. Die aus Essen (24 und 30 Jahre alt) und Bochum (26) stammenden Verletzten gaben bei der Polizei an, dass sie ihren Autoreifen vermutlich an einer Bordsteinkante der Mittelinsel aufgerissen hätten.

Frau wird auf Toyota aufgeladen und schwer verletzt

Sie sollen sich anschließend zurück zur Mittelinsel begeben haben und dort nach möglichen Beschädigungen geschaut haben. Plötzlich sahen sie das Fahrzeug des Mannes aus Essen (47) auf sie zurasen. Während die beiden 24- und 30-jährigen Essener nur gestreift und leicht verletzt wurden, lud der Toyota-Fahrer die Bochumerin auf. Sie stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt.

Unfallfahrer muss Blutprobe abgeben, Straße gesperrt

Passanten eilten zu Unfallstelle und leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Der Unfallfahrer musste zur Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache, sein Führerschein wurde sichergestellt. Laut Polizei sei er stark alkoholisiert gewesen. Die Straße war während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (ms)