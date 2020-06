Essen: Mann fährt ans Ufer vom Seaside Beach – was er dann macht, ist widerlich

Essen. Widerliche Szenen am Seaside Beach am Baldeneysee in Essen!

Am Samstagnachmittag fuhr ein 39-Jähriger Mann mit seinem Boot nah an das Ufer der Strandanlage in Essen. Was er dann machte, war einfach nur widerlich.

Essen: Exhibitionist pinkelt von Boot

Wie die Polizei mitteilte, meldeten Besucher der Strandanlage gegen 16.10 Uhr einen Mann, der für alle sichtbar ins Wasser pinkelte. Auf seinem Boot stehend stellte der Exhibitionist sein Geschlechtsteil zur Schau.

+++ Limbecker Platz Essen: Nach Kaufhof- und Karstadt-Aus – das droht dem Shopping-Center jetzt +++

Der Seaside Beach am Baldeneysee von oben. Foto: imago images / Hans Blossey

+++ Mann entdeckt in Essen dieses mysteriöse Schreiben – „Kann doch niemals...“ +++

Polizei verfolgt Exhibitionist auf Boot

Als die Polizei am Baldeneysee ankam, hatte sich der 39-jährige Exhibitionist mit seinem Boot bereits vom Ufer entfernt. Doch die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Zusammen mit der Besatzung eines DLRG-Schiffes fuhr die Polizei dem 39-Jährigen auf dem Baldeneysee hinterher. Schließlich konnten sie den Mann einholen.

+++ Gewalt-Eskalation in Straßenbahn in Essen – Männer bespucken Frau und stechen 27-Jährigen nieder! ++

Exhibitionist erwartet Strafverfahren

Der Exhibitionist musste an einem Steg anlegen, die Polizei nahm seine Personalien auf. Den 39-jährigen Mann erwartet ein Strafverfahren. (nr)