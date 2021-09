Essen: Mann entblößt sich vor Mädchen (11) – Jetzt sucht die Polizei nach ihm

Essen. Exhibitionist in Essen unterwegs! Ein Unbekannter hat am Dienstag zwei 11-jährige Mädchen belästigt.

Er bot ihnen Geld an und entblößte sich vor ihnen. Eine Bezugsperson meldete den Mann bei der Polizei Essen, die die Fahndung nach dem Exhibitionisten aufnahm.

Essen: Exhibitionist läuft 11-Jähriger hinterher

Im Bereich der Steeler Straße und Wörthstraße hatte ein unbekannter Mann am Dienstagmittag unabhängig voneinander zwei 11-jährige Mädchen angesprochen. Zuerst ging er gegen 13.15 Uhr auf ein Mädchen an der Straßenbahnhaltestelle Hollestraße zu und sprach sie an. Das Mädchen stand am Ticketautomat als ihr der Mann auf einmal Geld geben wollte. Doch dann zog der Unbekannte plötzlich blank.

Die 11-Jährige konnte in eine Straßenbahn Richtung Steele einsteigen, doch der Täter folgte ihr. In der Bahn sprach er sie ein weiteres Mal an, doch an der Haltestelle Wörthstraße stieg er dann aus. Das Mädchen erzählte einer Bezugsperson von dem Vorfall und diese verständigte sofort die Polizei, um eine Anzeige gegen den Unbekannten zu erstatten. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Essen: Polizei sucht den Wiederholungstäter

Lediglich eine Viertelstunde später kam es zu einem erneuten Vorfall. Eine ebenfalls 11-Jährige war auf dem Nachhauseweg auf der Steeler Straße unterwegs, als auf Höhe der Herwarthstraße von dem gleichen Mann angesprochen wurde. Auch ihr bot der Unbekannte Geld an und belästigte sie. Das Mädchen wusste sich jedoch zu wehren, schrie und rannte vor dem Mann davon.

Der Verdächtige lief er jedoch hinterher und währe handgreiflich geworden, wäre eine Passantin nicht dazwischengegangen. Zur gleichen Zeit lief die Mutter des Mädchens ihrer Tochter entgegen und konnte den inzwischen flüchtigen Mann für eine kurze Zeit verfolgen.

Bei beiden Vorfällen wurde der Täter folgendermaßen beschrieben:

circa 1,75 Meter groß

etwa 30 Jahre alt

schwarze kurze Haare

Kräftiger gebaut

große Kopfhörer (weiß)

helles beziehungsweise weißes T-Shirt

dunkle kurze Jogginghose

blaue OP-Maske

Etwaige Zeugen können sich mit Hinweisen an die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201 829 0 melden. (mbo)