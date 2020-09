Essen: Mann entdeckt seltsame Symbole auf Boden und ist verwirrt

Essen. Weißt du, was das bedeuten soll? In Essen entdeckt ein Mann seltsame Symbole auf dem Boden und ist verwirrt. Er fragt bei Facebook, ob jemand weiß, worum es sich handelt.

In Essen ist der Mann gerade mit seinem Auto auf Wüstenhoferstrasse Ecke Altendorfer Straße unterwegs. Als er an der Ampel hält, fallen ihm mehrere Symbole am Bürgersteig auf. Sofort macht er ein Foto davon und fragt in der Facebook-Gruppe „Du weiss, dat Du aus Essen komms, wenn ...“ um Rat.

In Essen entdeckt ein Mann diese Quadrate und fragt sich, was sie bedeuten sollen. Foto: Privat

Essen: Mysteriöse Quadrate

Er schreibt: „Was sind das für blau–weiße Quadrate am Straßenrand?“ Etliche Nutzer reagieren auf den Post. Einige finden die Quadrate sogar lustig und machen Witze darüber.

Hier eine Auswahl an Kommentaren:

„Grenze zu Gelsenkirchen.“

„Corona-Abstand für Fußgänger.“

„Das sind die neuen unsichtbaren Pfosten. Sollen auch in Sport eingesetzt werden. Wegen Umwelt und so.“

„Bestimmt eine Landebahn.“

Doch was steckt wirklich hinter den Symbolen in Essen? Eine Nutzerin verkündet des Rätsels Lösung: „Das ist die Wasser-Route.“ Noch nie gehört? DER WESTEN klärt dich auf.

Essen: Das steckt dahinter

Die Wasser-Route in Essen verbindet das Neue Emschertal mit dem Ruhrtal und ist 19,5 Kilometer lang. Diese Route ist für Fahrrad-Fahrer gedacht, die gerne am Wasser entlang radeln und dort ein paar Stopps einlegen wollen.

Diese Stationen gehören zur Wasser-Route in Essen:

Rhein-Herne-Kanal

Niederfeld

Krupp-Park

Grugapark

Margarethenhöhe

Halbachhammer

Schuir

Walter-Hohmann-Sternwarte

Ruhrtal

Die Route startet im Norden von Essen „KumpelRiviera“, entlang des Rhein-Herne-Kanals, durchs Wolfsbachtal und endet im Ruhrtal. Hier können Radfahrer entscheiden, ob sie weiter nach Osten zur Werdener Altstadt oder westwärts in den historischen Stadtkern von Kettwig fahren möchten.

Den genauen Plan der Wasser-Route in Essen findest du hier <<<

Außerdem gibt es noch eine Natur-, Tal-, eine Stadt-, eine Berg-Route und noch viele mehr. Die Übersicht findest du hier bei der Stadt Essen <<< (ldi)