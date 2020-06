Essen: Mann entdeckt dieses mysteriöse Schreiben – „Kann doch niemals...“

Essen. Ein mysteriöses Schreiben bringt einen Mann aus Essen zum Staunen.

Bei einem Spaziergang entdeckt der Mann einen Zettel an einem Baum. Er kann kaum glauben was in dem Aushang steht. Weshalb er kurzerhand ein Bild davon macht und es in einer Essener Facebook-Gruppe teilt.

Essen: Mann entdeckt dieses mysteriöse Schreiben

Der Mann ging im Kamptal im Stadtteil Schönebeck spazieren und entdeckte an einem Feld an der Heißener Straße mehrere Bäume an denen Zettel befestigt sind.

+++ Essen: Feuer in Pommesfabrik – Feuerwehr mit eindringlicher Warnung +++

Darauf steht geschrieben: „Äste abreißen und oder Bäume beschädigen ist polizeilich verboten und wird Strafrechtlich verfolgt. Sie befinden sich in einem Naturschutzgebiet“.

Ist das wirklich echt?

Wer die Bäume beschädigt, dem drohe angeblich „eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren und oder eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Euro“, mit dem Verweis auf den Paragrafen „§303 Abs. 1“ im Strafgesetzbuch (StGB). Dieses lautet: „Wer rechtswidrig eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“.

-----------

Mehr News aus Essen:

Essen: Polizei-Großeinsatz! Streit zwischen Großfamilien eskaliert – Polizei stellt Waffen sicher

Essen: Mann (24) soll Minderjährige vergewaltigt haben – doch DARUM gerät der Prozess ins Stocken

Essen: Tiersterben mitten in der Stadt – das ist der tragische Grund

-----------

Angeblich ist das Schreiben vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW das steht so zumindest auch auf dem Blatt. Außerdem wurde der Hinweis dort auch in vier weitere Sprachen übersetzt.

Ein Mann entdeckte dieses mysteriöse Schreiben in einem Essener Naturschutzgebiet. Foto: Jens Jakobi

So reagieren die Nutzer im Internet

Der Essener ist ganz verdutzt von dem Schreiben und teilt ein Foto davon in einer Facebook-Gruppe. „Das Schreiben kann doch nie und niemals offiziell sein. So viele Fehler in dem kurzen Text. Entweder Praktikant, besoffen oder was weiß ich“, schreibt er in dem Beitrag. Und da stimmen ihm einige Nutzer zu:

„Der Grund des Schreibens ist ja voll i.o. aber scheint doch wirklich mehr von jemandem privat erstellt worden zu sein.“

„Einfach abreißen und in die Tonne damit bevor das Papier da die Umwelt verschmutzt. Wäre es offiziell, würde es wahrscheinlich besser befestigt sein.“

„Ja, weil in Deutschland die Polizei Gesetze macht“

So lauten einige der teils ironisch gemeinten Kommentare.

+++ Essen: Mann klaut Mercedes – was er danach macht, ist einfach nur dumm +++

Die Facebook-User lagen richtig. Von offizieller Stelle kam der Aushang nicht. Auf Anfrage von DER WESTEN teilt des Landesamt mit: „Das Dokument stammt nicht vom LANUV. Das Logo ist wahrscheinlich irgendwo im Netz kopiert worden. Wenn man unten die Quellenangabe sieht, dann steht da auch nicht die korrekte Bezeichnung des Landesamtes. Und als zweite Quelle wird das StGB angegeben. Mal abgesehen von den Schreibfehlern, sind wir auch hier gar nicht die zuständige Behörde. Das sind entweder die kommunalen Ordnungsbehörden oder die Forstämter.“ (mia/ldi)