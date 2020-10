Essen: Ruhrpottler besucht Korfu – und entdeckt plötzlich DAS am Strand! „Nicht der einzige Essener hier"

Essen. Da hat ein Mann aus Essen aber nicht schlecht gestaunt!

Der Ruhrpottler hält sich derzeit auf der griechischen Insel Korfu auf. Als er eine Bar besuchte, traute er seinen Augen kaum! Den Vorfall teilt er schließlich bei Facebook in einer privaten Gruppe aus Essen und postet dazu zahlreiche Fotos seiner Entdeckung.

Essen: Mann entdeckt DAS auf Korfu

Doch was ist dem Mann aus Essen nur passiert? Thorsten H. schreibt: „Steh hier anne Beachbar vom Labranda Sandy Beach auf Korfu und warte auf meinen Drink, da merk ich, dass ich nicht der einzige Essener hier bin.“

Und weiter: „Tatsächlich wird hier Wodka aus Essen kredenzt - als Hausmarke.“ Er selbst kennt den Essener Wodka nicht und fragt daher die anderen Mitglieder der Facebook-Gruppe um Hilfe. „Kennt den einer von Euch, wisst ihr, wo man den in Essen bekommt, und wo wird das Gesöff tatsächlich in Essen destilliert?“

Der Essener Wodka. Foto: privat

Wodka wird in Essen hergestellt

Tatsächlich stammt der Wodka aus Essen und wird von der Destillerie Felix Rauter hergestellt, die ihren Sitz in der Ruhrpottmetropole hat. In Deutschland wird der Wodka online für 6,09 Euro pro Flasche verkauft. Warum ausgerechnet die Strandbar in Korfu die Spirituosen aus Essen auf Lager hat, ist unklar.

Die User, die auf den Beitrag antworten, zeigen sich leicht verwirrt und fragen sich, warum die griechische Bar den Wodka aus Essen importiert hat.

----------------

Weitere News aus Essen:

Polizei-Skandal zieht weitere Kreise – und hat jetzt Konsequenzen für das ganze Land

„Nazis raus aus diesem Hoodie“ – das steckt hinter den neuen Plakaten im Ruhrgebiet

Herber Schlag für Weihnachtsmarkt-Besucher! Besonders beliebter Stand fehlt 2020

----------------

Eine Auswahl an Kommentaren:

„Kommt für mich eh nicht in Frage. Vodka sollte schon 40 Prozent haben...“

„Ich wüsste nicht, ob ich mich trauen würde. Wenn der als Hausmarke dort vergossen wird, wo das Brennen und Abfüllen weitaus günstiger ist als bei uns.“

„Datt kann doch nix sein!“

Der Beweis! Foto: privat

+++ Corona in Essen: Obdachlose meiden aus Angst Notunterkünfte – darum plant die Stadt jetzt dieses Projekt +++

Der Griechenland-Fan aus Essen hingegen macht sich weniger Sorgen. Er schreibt: „Die Flaschen sind original verschlossen, sodass ich positiv überrascht bin, dass nicht der Fusel hier verabreicht wird.“ Na dann, Prost! (cs)