Essen: Mann bricht in Geschäft ein – ausgerechnet DAS nimmt er mit

Essen. Wegen des Lockdowns sind die Einkaufsstraßen in Essen ganz schön leer. Nur wenige Geschäfte mit Artikeln des täglichen Bedarfs haben geöffnet. Ein Dieb konnte wohl nicht warten, bis die Läden in Essen wieder öffnen.

Er brach in der Nacht zu Donnerstag gegen 2 Uhr in ein Geschäft an der Limbecker Straße ein. Dabei löste er die Alarmanlage des Geschäfts aus. Die Polizei Essen eilte sofort zum Ort des Geschehens.

Essen: Mann gesteht

Der Mann verschaffte sich mit Gewalt Zugang zum Laden. Als er die Alarm-Anlage hörte, musste es schnell gehen. Er schnappte sich in dem Schuhgeschäft ein paar Schuhe und machte sich auf und davon.

Doch ein paar Zeugen sahen den Mann durch die Essener Innenstadt rennen. Sie konnten der Polizei gut beschreiben, wie er aussah.

Polizei Essen schnappt Verdächtigen

Am Kopstadtplatz/Ecke Fontänengasse klickten dann die Handschellen. Die Polizei nahm ihn mit zur Wache, wo er die restliche Nacht verbrachte.

Er gestand die Tat gegenüber den Polizisten. Eine festen Wohnsitz hat der 22-Jährige aber nicht. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls.

In einer ersten Version dieses Artikels hieß es, dass der Mann in den Limbecker Platz eingebrochen sei. Das stellte sich als falsch heraus. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (ldi)