Essen: Mann angelt in der Ruhr – plötzlich ist er in großer Gefahr

Essen. Seit noch keinen zwei Wochen hat Sascha K. ein neues Hobby: Magnetfischen. Dabei lässt er einen starken Magneten ins Wasser und sucht so nach ferromagnetischen Gegenständen.

So auch am Montagabend, als er mit zwei Freundinnen an der Ruhr in Essen magnetfischte. Doch plötzlich war er in großer Gefahr. Er alarmierte sofort die Polizei.

Gegen 18 Uhr war Sascha K. mit zwei Freundinnen, Saskia F. und Lily H., auf der Horster Ruhrbrücke in Essen, um dort Metall zu angeln. Was sie dann aus dem Wasser zogen, hätten sie sich jedoch nicht erträumen lassen.

„Im besten Fall findet man Reichsmünzen oder Ringe“, erzählt Sascha K. gegenüber DER WESTEN. Doch was Saskia K. gerade erst beim zweiten Wurf aus dem Wasser zog, war etwas ganz Anderes. Sascha K. ahnte schon, dass es sich dabei um keinen gewöhnlichen Fang handeln würde und sagte seiner Freundin: „Langsam hochziehen.“ Dann zogen sie den Fang an sich.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Sascha K. griff nach dem Fang am Ende der Schnur, dann wurde ihm plötzlich klar, dass es sich dabei um eine Granate handeln musste. Und er merkte, dass sich die drei in großer Gefahr befinden würden. Er legte den Sprengkörper vorsichtig weg und rief die Polizei.

Diese eilte daraufhin zu der Horster Ruhrbrücke und sperrte die Brücke ab, wie Sascha K. berichtet. Wenig später löste das Ordnungsamt die Polizisten ab, dann rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Düsseldorf an.

Essen: Nach eigenen Angaben hatte die Granate einen Durchmesser von etwa 15 Zentimeter und eine Länge von 50 Zentimetern. Foto: Sascha Köster

Der holte die Granate auch direkt ab, teilte Pressesprecherin Jasmin Trilling von der Stadt Essen mit. Vermutlich handelte es sich um eine „8/8er Flak-Granate aus deutscher Herstellung“, so Trilling. Damit war es also definitiv „ein Riesenfund“, wie Sascha K. es nannte.

Stadt hat eindringliche Worte

Das Ordnungsamt machte indes deutlich, dass der Fund in der Tat gefährlich war. Weiter machte darauf aufmerksam: „Das Suchen und Bergen von Munition und Kampfmitteln ist nicht nur lebensgefährlich, sondern auch streng verboten.“ Das dürfte Sascha K. und seinen beiden Freundinnen wohl wenig begeistern.