Essen: Mann (59) läuft mit Dolch und Machete über den Weihnachtsmarkt – seine Erklärung ist absurd

Essen. Während die einen seelenruhig auf dem Weihnachtsmarkt in Essen ihren Glühwein schlürfen und ihre Bratwurst genießen, erlebten andere jetzt den Schock ihres Lebens. In Essen lief am Dienstagnachmittag ein Mann (59) mit einer Machte und einem Dolch durch die Gegend.

Gegen 17.30 Uhr alarmierte das Ordnungsamt Essen die Polizei am Flachsmarkt. Die Besucher des Weihnachtsmarktes meldeten den Mann bei den Ordnungshütern. Offen trug der Mann die Machete und den 50 Zentimeter langen Dolch an einer Gürtelhalterung.

Der Mann lief auf dem Weihnachtsmarkt in Essen umher. (Symbolbild) Foto: imago/Jochen Tack

Essen: Ausrede von Mann ist absurd

Zwei Polizisten konnten den Macheten-Mann vor Ort stoppen und kontrollieren. Der Mann sagte, er habe die Machete und den Dolch vorher gekauft. Es sollte ein Weihnachtsgeschenk sein.

Dann kam raus: Der 59-Jährige wurde gesucht. Einen festen Wohnsitz hat er nicht. Der Mann wurde sofort festgenommen. Das ordnete die Staatsanwaltschaft Essen an. Die Oberstaatsanwältin erklärt: Der Beschuldigte wurde bereits am Mittwoch dem Amtsgericht Essen vorgeführt und im besonders beschleunigten Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt.“

Ob es wirklich ein Weihnachtsgeschenk war, ist sehr fraglich... (ldi)