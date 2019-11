Essen: Lukas P. (25) spurlos verschwunden – ein Detail bereitet der Polizei Sorgen

Essen. Lukas P. ist spurlos verschwunden! Hast du den jungen Mann in den letzten Tagen gesehen?

Der 25-Jährige aus Essen-Frohnhausen wird seit Montagmorgen (25. November) vermisst. Jetzt sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach Lukas P. und bittet die Essener um Mithilfe bei der Suche.

Essen: Polizei sucht 25-Jährigen

Zuletzt wurde der 25-Jährige am Montag gegen 6 Uhr an seiner Wohnung an der Leipziger Straße im Stadtteil Frohnhausen gesehen. Er verließ sein Zuhause ohne Haustürschlüssel und Handy, ohne Wechselkleidung, ohne Bargeld oder andere finanzielle Mittel.

Essen: Das ist der vermisste Lukas P.

Seit Montag in der Früh tauchte Lukas P. nicht mehr zu Hause auf und ließ auch auf anderem Wege nichts von sich hören.

Sorge um Lukas P.

In der letzten Zeit habe sich das Verhalten des jungen Mannes stark verändert.

Er lebte zuletzt sehr zurückgezogen und mit wenigen sozialen Kontakten. Die Polizei schließt nicht aus, dass er finanzielle Probleme hatte.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

Essen: Mann geht zur Polizei und macht erschütterndes Geständnis – „Ich habe gerade...“

Thyssenkrupp: Massiver Stellenabbau in Essen – Hälfte der Stellen werden gestrichen

Duisburg: Rettungssanitäter auf dem Weg zum Einsatz – als ein Helfer aussteigt, fliegen die Fäuste

Flughafen Düsseldorf: Polizisten kontrollieren Mann – sie ahnen nicht, wer da vor ihnen steht

-------------------------------------

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

So sieht Lukas P. aus:

1,75 Meter groß

schlanke Figur

dunkelblonde, sehr kurze Haare

trägt einen Drei-Tage-Bart

hat vermutlich eine schwarze Jacke an

Hast du Lukas P. gesehen? Hast du eine Idee, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Dann melde dich bei der Polizei Essen. Du kannst das Kriminalkommissariat 42 in Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 erreichen. (vh)