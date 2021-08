Doktor Ludger Stratmann am 10. September 2020 im Stratmanns Theater in Essen-Stadtmitte.

Essen. Das ganze Ruhrgebiet und speziell Essen trauert!

Der Kabarettist Ludger Stratmann ist tot. Der Arzt aus Bottrop, der in Essen groß wurde, ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren plötzlich und unerwartet in seinem Haus verstorben, wie die engsten Familienangehörigen gegenüber der „WAZ“ mitteilen.

Essen: Ludger Stratmann tot – Trauer um beliebten Ruhrgebiets-Kabarettisten

Er hat eine Fan-Gemeinde in ganz Deutschland. Als Dr. Stratmann ist er seit 1995 im Europahaus, dem alten Amerikahaus mitten in der Innenstadt von Essen, aufgetreten. Er hatte es mit seinem Bruder Christian gekauft und als „Stratmanns Theater“ eröffnet.

Unverkennbar war in seinen Auftritten der Slang des Ruhrgebiets wie beispielsweise: „Heute komm’ ich mal mit meinem Bein.“ Oder auch: „Hauptsache, ich werde geholfen.“ Er hat nicht nur diverse Stadthallen wie die Essener Grugahalle gefüllt, sondern auch ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme gelockt, so in der WDR-Sendung „Jupp’s Kneipentheater“ mit satten 150 Folgen.

Essen: Ludger Stratmann war ein Botschafter des Ruhrgebiets

Daraufhin hat „Stratmanns Theater“ auch Menschen angezogen, die zuvor wenig mit dem Ruhrgebiet anfangen konnte. So ist er auch dank mehrere TV-Auftritte bei u.a. Markus Lanz, „7 Tage, 7 Köpfe“ und den „Mitternachtsspitzen“ zum Pott-Botschafter avanciert. Das passt auch, denn seine Jugend hat er in Essen verbracht, das Studium in Bochum, die Arbeit in Bottrop und Gelsenkirchen – mehr Pott geht nicht.

Ruhe in Frieden, Herr Doktor! (mg)