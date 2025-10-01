Frau in Essen von Lkw überrollt ++ Jetzt ist sie tot

Fürchterlicher Unfall am Mittwoch (17. September) in Essen. Wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist eine Person an der Prinz-Friedrich-Straße von einem Lkw überfahren und eingeklemmt worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr Essen eilten umgehend zum Unglücksort und befreiten das Unfallopfer. Wie die Polizei später mitteilte, handelte es sich dabei um eine Frau (84), die bei dem Unfall schwerstverletzt wurde. Zwei Wochen später musste die Polizei Essen die erschütternde Nachricht verkünden: Die 84-Jährige ist am Dienstag (30. September) ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Frau nach Unfall in Essen schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.36 Uhr auf der Prinz-Friedrich-Straße in Essen-Kupferdreh. Zeugen teilten mit, dass der Lkw, die 84-jährige Frau beim Anfahren erfasst und überrollt habe. Das Unfallopfer wurde unter einem Reifen des Sattelzuges eingeklemmt.

Zeugen eilten herbei, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Doch erst die Feuerwehr konnte die Frau unter dem Lkw befreien. Nach einer Erstversorgung am Unfallort kam die lebensgefährlich verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in einer Duisburger Unfallklinik. Eine 82-jährige Begleiterin wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt.

Die Polizei Essen ermittelt nach einem Lkw-Unglück. Foto: Justin Brosch

Der Rettungsdienst wurde durch Passantinnen und Passanten unterstützt, die zuvor bereits Erste Hilfe geleistet hatten. Der 34-jährige Lkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock, auch weitere Augenzeugen nahmen in einem nahegelegenen Gebäude psychosoziale Betreuung durch diverse Hilfsorganisationen wahr.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war vor Ort im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Kreuzung teilweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.