Frau in Essen von Lkw überfahren ++ Hubschrauber-Einsatz

Fürchterlicher Unfall am Mittwoch (17. September) in Essen. Wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN ist eine Person an der Prinz-Friedrich-Straße von einem Lkw überfahren und eingeklemmt worden.

Rettungskräfte der Feuerwehr Essen eilten umgehend zum Unglücksort und befreiten das Unfallopfer. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Frau. Sie hat schwere Verletzungen erlitten und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Frau nach Unfall in Essen schwer verletzt

Auch der LKW-Fahrer sei auf dem Weg ins Krankenhaus. Wie schwer seine Verletzungen sind, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Zudem wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers eine weitere Begleitperson leicht verletzt.

Die Fußgängerin wurde unter deinem Reifen eingeklemmt, sodass die Feuerwehrleute sie zunächst erst befreien mussten. Ersthelfer seien sofort zu den Verletzten geeilt und hätten Erste Hilfe geleistet bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. geholfen .

Die Polizei Essen ermittelt nach einem Lkw-Unglück. Foto: Justin Brosch

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang unklar. Der Einsatz für die Feuerwehr ist inzwischen abgeschlossen, die Polizei ist mit einem Unfallaufnahmeteam weiter vor Ort und versucht die nähere Hintergründe zu ermitteln. Die Verkehr könne trotz des Unfalls normal weiter fließen.