Essen: Feuerteufel oder Held? Polizei rätselt über das sonderbare Verhalten eines Mannes

Wollte er bei einem Schuhgeschäft in der Innenstadt Feuer legen – oder hat er im Gegenteil Schlimmeres verhindert? Die Polizei in Essen rätselt noch über das Verhalten eines Mannes, der am frühen Montagmorgen festgenommen wurde.

Fest steht: Es gab ein Feuer auf der Limbecker Straße in Essen, nur die Hintergründe sind noch unklar.

Essen: Feuer auf der Limbecker Straße gibt Rätsel auf

Laut dem Bericht der Polizei Essen begann der Einsatz damit, dass ein Passant gegen 4.30 Uhr die Einsatzzentrale informierte, weil er eine verdächtige Person auf der Limbecker Straße beobachtet hat.

Als Polizisten dort nachschauten, entdeckten sie einen 32-jährigen Mann vor einem Schuhgeschäft, der Schnee auf die Reste eines Feuers legte, um es zu löschen. Die Scheibe des Geschäfts war zerstört, vermutlich durch die Hitze des Feuers, so die Vermutung der Polizei.

Polizei Essen ermittelt: Welche Rolle spielte der Festgenommene wirklich?

Nun stellt sich die Frage, ob der Mann bei dem Verdecken einer Brandstiftung ertappt wurde – oder ob er unschuldig ist und das Feuer mit dem Schnee nur löschen wollte. Ist er also in Wirklichkeit ein Retter in der Not?

Zwei Dinge lassen sein Verhalten in einem eher ungünstigen Licht erscheinen: Zum einen bestand gegen den Festgenommen bereits ein Haftbefehl, zum anderen hatte er eine Nachbildung einer Polizeipistole dabei. Die Beamten stellten die Waffen-Attrappe sicher.

Der Verdächtige sitzt in einer Justizvollzugsanstalt. Nun bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 0201/829-0 melden – als eine Fackel der Erleuchtung in diesem sonderbaren Fall.