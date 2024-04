Essen: Neuer Laden öffnet nahe Limbecker Platz – Kunden ahnen nicht, was auf sie zukommt

Shopping-Freunde aus Essen und Umgebung aufgepasst! In unmittelbarer Nähe zum Limbecker Platz öffnet schon bald ein neuer Laden seine Pforten. Am ersten Tag kommt auf die Kunden etwas ganz Besonderes zu.

Am 19. April eröffnet Søstrene Grene ein Geschäft in der Essener Innenstadt. Der Laden bietet unter anderem Wohn- und Kleinmöbeln, Hobbyartikeln, Spielwaren, Küchenbedarf und Schreibwaren an.

+++Tierheim Essen bittet dringend um Hilfe – „Uns zerreißt es fast das Herz“+++

Essen: Laden wirbt mit neuem Konzept

In dem 250 m² großen Laden soll Kunden mit „Retail for the Senses“ ein neues Einkaufskonzept geboten werden. Doch was hat es damit auf sich? Mit diesem Konzept will die dänische Einzelhandelskette ein „einzigartiges Einkaufserlebnis“ schaffen, das die „Sinne anspricht“ und zu einer „Entdeckungsreise durch das Geschäft“ einlädt.

+++Essen: Wichtiges Denkmal plötzlich verschwunden – Anwohner haben dringenden Appell+++

„Wir sind sehr aufgeregt, einen weiteren neuen Laden in Deutschland zu eröffnen und noch mehr Kunden und Kundinnen einzuladen, die wunderbare Welt von Anna und Clara zu entdecken. Deutschland ist seit langem einer unserer Fokusmärkte und es erfüllt uns daher mit großer Freude, dass wir das sinnliche Einkaufskonzept von Søstrene Grene nun einem breiteren Publikum im ganzen Land zugänglich machen können“, wird Mikkel Grene, CEO und Miteigentümer von Søstrene Grene, in einer Mitteilung zitiert.

Zur Eröffnung soll es Willkommensgeschenke geben

Die Filialeröffnung in Essen wird am Eröffnungstag mit einem Event gefeiert. „Besucher und Besucherinnen können sich auf eine feierliche Eröffnung mit rotem Teppich, klassischer Live-Musik und einem exklusiven Willkommensgeschenk freuen: einem handgetufteten Teppich von Søstrene Grene für die ersten 120 Kunden und Kundinnen“, heißt es weiterhin.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Søstrene Grene hat laut eigenen Angaben mehr als 70 Filialen in Deutschland, und es ist geplant, im Jahr 2024 noch mehr deutsche Filialen zu eröffnen. Man darf gespannt sein, ob auch eine weitere Ruhrpott-Stadt mit dabei ist…