Essen: Längst kein Geheimtipp mehr? DIESES Restaurant verspricht echtes Ruhrpott-Essen

Wie jedes Jahr seit 2015 dürfen Nutzer von Lieferando ihr Lieblings-Restaurant küren. Für den Award 2022 stimmten insgesamt 110.000 Kunden ab. In 16 Kategorien konnten sie ihre Stimme abgeben. Unter den Favoriten ist auch ein Restaurant aus Essen.

Und zwar hat es das „Kabine Restaurant“ am Limbecker Platz in Essen in die Top Ten der innovativsten Restaurants Deutschlands geschafft. „Leckeres ausse Heimat“ – so lautet das Motto und die Inhaber versprechen echte Hausmannskost aus dem Ruhrgebiet. Wir haben den Geschmackstest gemacht und mit Betreiber Sebastian Keichel gesprochen.

Essen: „Futtern wie bei Muttern“

„Mit dem Preis für das innovativste Restaurant werden Restaurants ausgezeichnet, die in ihrer Küche etwas Neues wagen und ihre Einzigartigkeit unter Beweis stellen“, so steht es auf der Homepage von Lieferando geschrieben.“ „Kabine“-Betreiber Sebastian Keichel hat im Interview mit DER WESTEN verraten, warum sein Restaurant es verdient hat, unter die Top Ten in dieser Kategorie zu gehören: „Bei Lieferando oder anderen Lieferpartnern findet man mehr als im Überfluss: Pizza, Asia, Burger, Döner, etc… da bleibt die deutsche Hausmannskost meist fern. Auch wenn der Großteil versucht, sie in seine Speisenauswahl zu implementieren, ist die Qualität nicht dieselbe.“

Sebastian Keichel ist einer der Betreiber vom Kabine Restaurant in Essen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Gute, alte Hausmannskost aus’m Ruhrpott – „futtern wie bei Muttern“. Das war die Idee von Gründer Jens Bender, dessen Eltern waschechte Ruhrpottler sind. Noch immer gehört für viele zur Hausmannskost auch ein gutes Stück Fleisch dazu, deshalb ist das Lieblingsgericht vieler Kunden wohl kaum verwunderlich: „Ich glaube es führt kein Weg an einer Currywurst-Pommes mit Mayo vorbei, jedoch bekommt das Kalbsschnitzel in seiner Vielzahl an Beilagen Variationen (Gedöns) immer mehr Zuspruch“, so der 43-Jährige.

SO hat es geschmeckt

Wir bestellen jedoch zunächst Leberkäse mit Spiegelei in Zwiebelsauce und Kartoffelstampf sowie Krautsalat (9,50 Euro) und zudem noch die vegane Currywurst mit Pommes und Krautsalat (7,90 Euro). Denn auch vegetarische und vegane Kunden sollen im „Kabine Restaurant“ fündig werden. Nach zehn Minuten Wartezeit und weiteren knapp zehn Minuten bis zum Arbeitsplatz ist das Essen immer noch lauwarm und verzehrbereit. Die zwei Scheiben Leberkäse sind sehr saftig und aromatisch, während der Kartoffelbrei luftig ist. Auch der Krautsalat schmeckt frisch und saftig, während er fast schon etwas im Saft schwimmt.

Leberkäse mit Spiegelei und Kartoffelstampf von der Kabine in Essen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Mit etwas Skepsis wagen wir uns auch an die vegane Currywurst. Ob sie dem Klassiker zumindest annähernd das Wasser reichen kann? Zunächst einmal löst sich die vegane Variante schnell im Mund auf, erinnert von der Konsistenz etwas an Hack. Für den Geschmack im Mund ist vor allem die gut abgestimmte Curry-Sauce mit leichter Süße verantwortlich. Wir sind tatsächlich positiv überrascht und von uns gibt es daher auch in puncto Preis-Leistung den Daumen nach oben.

Die vegane Currywurst mit Pommes vom Kabine Restaurant in Essen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Speisekarte und Ambiente an Ruhrpott angepasst

Grundsätzlich sei noch zu erwähnen, dass das Essensangebot regelmäßig gewechselt wird. „Wir versuchen unabhängig von unser Bestandskarte auch hier frischen Wind reinzubringen. Sei es durch ein Angebot auf eine Preisreduzierung oder durch ein Menü, was nicht auf der Bestandskarte steht. Somit ermöglichen wir auch unseren Stammgästen eine alles andere als eintönige Karte“, erklärt Keichel das Konzept.

Das Restaurant ist im Untergeschoss vom Limbecker Platz zu finden. Aufgrund des dunklen Designs können Besucher des Einkaufszentrums das Restaurant schon mal übersehen. Dabei haben die Betreiber bei der Einrichtung alles versucht, um auch dort für heimatliche Ruhrpott-Atmosphäre zu sorgen – nämlich im klassischen Bergbau-Stil. Dass sich das Restaurant dennoch großer Beliebtheit erfreut und seit der Gründung im Corona-Jahr 2020 längst nicht mehr nur als Geheimtipp zählt, zeigt zumindest die Auszeichnung des Lieferando Awards.

Neben dem Lokal im Limbecker Platz gibt es noch ein Restaurant in Bielefeld im LOOM-Center und einen zweiten Standort in Essen in der Rathaus-Galerie. Dort liegt der Fokus jedoch auf Schnitzel-Angeboten und dementsprechend heißt der Standort „Schnitzelbude“.