Essen: Plötzlich wird es laut im Limbecker Platz – weil ER zu Besuch ist

Stell dir vor du, möchtest dir während deines anstrengenden Shoppingtrips nur eine kleine Stärkung in Form von Burger und Pommes genehmigen – und plötzlich hallt die Stimme eines Superstars durch das Restaurant! So geschah es im Limbecker Platz in Essen.

Ricardo Marinello sorgte am Freitagnachmittag (14. April) für einen echten Überraschungsmoment im Limbecker Platz in Essen. Mitten im Normal-Betrieb in der dortigen McDonald’s-Filiale fing er plötzlich an, lauthals zu singen!

Essen: Marinello will für Oper begeistern

Der 34-Jährige gewann 2007 die erste Staffel der Castingshow „Das Supertalent“. Seitdem wirkt er in vielen klassischen Konzerten und Opern mit. Wie die „WAZ“ berichtet, hat sich der Musiker jetzt auf Tiktok mit genau solchen Aktionen wie in Essen einen Namen gemacht. Dort heißt er passenderweise „Sudden Singer“ (deutsch: „Plötzlicher Sänger“).

„In der letzten Zeit haben wir überlegt, wie man auch mehr junge Menschen für diese besondere Art der Musik begeistern kann“, erzählt Marinello. Sein Manager Chris G. Maier ergänzt: „Man muss mit der Zeit gegen, da entstand die Idee, es einfach einmal mit Videos von spontanen Gesangseinlagen in Restaurants und Bars zu probieren und diese dann auf Tiktok zu veröffentlichen.“

Essen: Fans sind begeistert

Vor rund zwei Wochen begann Marinello damit, sich in einem Restaurant zu filmen, wie er plötzlich anfängt zu singen. Am Anfang habe ihn das viel Überwindung gekostet. Doch die Mühe zahlte sich aus: Das Video bekam innerhalb weniger Tage über 28 Millionen Klicks, die Reaktionen waren durchweg positiv.

Mehr Themen und News:

So auch in Essen. „Als ich gehört habe, dass da jemand singt, wusste ich sofort, dass ich ihn kenne. Ich habe ein Video von ihm auf Tiktok gesehen und konnte sofort mitsingen. Er hat großen Wiedererkennungswert. Das war ein wunderschönes Erlebnis, ich habe immer noch Gänsehaut“, erzählte ein Gast.

Von welchem Superstar Marinello wegen seiner viralen Videos bereits kontaktiert wurde, erfährst du bei der „WAZ“.