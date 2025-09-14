10 Jahre „Essen Light Festival“ – „Wollten bewusst etwas anderes machen“

Happy Birthday, „Essen Light Festival“! Was vor zehn Jahren als kleines Projekt in der nördlichen Innenstadt begann, ist heute eines der bedeutendsten Lichtkunstfestivals Europas.

Für dieses Jubiläum haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Was beim „Essen Light Festival“ in diesem Jahr anders läuft, liest du hier.

10 Jahre „Essen Light Festival“

Um den 10. Geburtstag des „Essen Light Festivals“ gebührend zu feiern, haben sich die Veranstalter EMG Essen Marketing GmbH etwas ganz Besonderes ausgedacht. Vom 2. bis 12. Oktober 2025 verwandeln sie die Innenstadt der Ruhrpott-Metropole in ein wahres Lichtermeer – mit 17 beeindruckende Installationen, Videomappings und Projektionen.

+++ Preise in Essen schießen in die Höhe – für wen es jetzt richtig teuer wird +++

Zentraler Anziehungspunkt ist erneut der Kennedyplatz in Essen, der sich in den „Platz der Wünsche“ verwandelt. Besucher konnten im Vorfeld ihre Sehnsüchte einsenden, die nun Teil einer spektakulären Lichtshow werden – untermalt von einem exklusiven Soundtrack von Star-DJ MOGUAI. Zur Eröffnung am 2. Oktober legt der DJ ab 20 Uhr live auf und bringt zusammen mit hunderten Scheinwerfern und Projektoren den Platz zum Beben. EMG-Chef Richard Röhrhoff betont: „Nach dem großen Erfolg von ‚big picture‘ im vergangenen Jahr wollten wir bewusst etwas anderes machen.“

Auch diese Plätze solltest du dir nicht entgehen lassen

Auch der Burgplatz wird zum Besuchermagnet, wie EMG ankündigt. Dort entsteht mit „Evanescent“ eine riesige Seifenblasenwelt des australischen Künstlerkollektivs Atelier Sisu. „Das wird einfach ein super Selfie-Spot“, freut sich Röhrhoff. Am Colosseum-Theater erwartet die Besucher außerdem eine besondere Projektion: Lichtkünstlerin Sigrid Sandmann macht mit typografischen Projektionen und Audioinstallationen die Geschichte des Gebäudes lebendig.

Mehr News:

Zum Geburtstag kehren einige der beliebtesten Installationen zurück: die riesigen Spielkarten „House of Cards“ am Willy-Brandt-Platz, das Videomapping „Dom-O-Poly“ am Essener Dom, der „Super Magic Stone Circle“ von Daniel Kurniczak auf dem Hirschlandplatz sowie der sprechende „Baum der Wünsche“. Passend zum Jubiläum darf er diesmal sogar „Happy Birthday“ sagen. Gefeiert wird auch nach der Lichter-Show: Am 2. Oktober steigt ab 23 Uhr die große Aftershowparty in der Kreativkathedrale TRUDI. Mit dabei sind DJ Salvatore Mancuso und als Special Guest erneut MOGUAI. Die letzten Early-Bird-Tickets kosten 19 Euro, danach 25 Euro.

Alle Infos, Tickets und Spielorte findest du auch nochmal >>> HIER <<<.