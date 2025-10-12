Mann geht zum ersten Mal aufs Essen Light Festival – „Noch nie gesehen“

Das zehntägige Essen Light Festival setzte auch in diesem Jahr wieder die Ruhrpottmetropole mit kreativen Lichtprojektionen in Szene. Am letzten Event-Wochenenende (11. und 12. Oktober) wollten es nochmal zahlreiche Besucher wissen – und kamen schnell aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Ob ein Kartenhaus am Berliner Platz, ein Baum der Wünsche an der Kastanienallee oder riesige, beleuchtete Seifenblasen auf dem Burgplatz – Klein und Groß hatten auf dem Essen Light Festival 2025 wieder einiges zu bestaunen. Dabei fanden die Veranstalter sogar einen Mann, der das Event zum ersten Mal besuchte – und prompt sein schonungslos ehrliches Fazit zog.

Essen Light Festival zählt Hunderttausende Besucher

Wie viele Besucher sich am Wochenende zum Essen Light Festival verliefen, dass mochte der Veranstalter Essen Marketing GmbH (EMG) am Sonntagabend gegenüber der „WAZ“ bis dato nur schätzen. Demnach hätten am gesamten Wochenende 300.000 bis 400.000 Menschen die besondere Veranstaltung besucht. Mehr dazu hier >>>.

17 Lichtinstallationen, freier Eintritt und ein angenehmes Herbstwetter waren für viele wohl Argumente genug, seit dem 2. Oktober nach Anbruch der Dunkelheit in die Ruhrpott-Metropole zu strömen. Bis 22 Uhr beziehungsweise an Wochenenden bis 23 Uhr konnten die besonderen Lichtinstallationen vom Willy-Brandt-Platz bis zum Colosseum-Theater bestaunt werden. Für den ein oder anderen sogar zum allerersten Mal.

Mann wird nach erstem Besuch deutlich

Ein Reporter des Essener Marketing-Teams suchte mit einem Mikro bewaffnet am Samstag nach Gästen, die das Essen Light Festival zum ersten Mal besuchten, wie jetzt auf Instagram zu sehen ist. Während viele unter ihnen Wiederholungstäter waren, so fand sich schließlich ein Mann, dessen ehrliche Meinung den Reporter natürlich brennend interessierte. Prompt teilte er diese mit: „Also habe ich so in der Form noch nie gesehen, muss ich echt sagen“, zeigte er sich sichtlich begeistert.

Damit spricht er auch vielen anderen Besuchern aus der Seele. „Das Event ist wirklich außergewöhnlich schön“, kann sich so etwa eine vor Freude kaum halten. „War ein wunderschönes Festival“, „Es war super“ oder „Wunderschön! In diesem Jahr ganz besonders“, ziehen auch andere ihr Fazit. Besonders die Seifenblasen am Burgplatz schienen es vielen in diesem Jahr angetan zu haben. Man darf gespannt bleiben, mit welch besonderen Lichtattraktionen Essen im nächsten Jahr aufwarten wird.