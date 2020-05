Ein Ladendieb wurde erwischt und abgeführt. Was er dann aber noch gemacht hat, ist unfassbar dreist – und dumm! (Symbolfoto)

Essen: Ladendieb beim Klauen erwischt – was er dann macht, ist einfach dreist

Essen. War es eine dumme, eine dreiste oder eine dumm-dreiste Aktion in Essen?

Zumindest ist sie hochgradig kriminell gewesen! Gegen 18 Uhr sind Einsatzkräfte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Essen zum dortigen Lidl gerufen. Der Grund: Ein 25-jähriger Mann soll laut eines Ladendetektivs Lebensmittel gestohlen haben.

Der Vorfall hat sich im Essener Hauptbahnhof ereignet. Foto: imago images / Sven Simon

Essen: Mann will Lebensmittel im Hauptbahnhof klauen

Nach dieser Tat ist er in die Büroräume des Geschäfts gebracht worden. Doch dann der Hammer: Bevor die Polizisten im Discounter angekommen waren, soll der Dieb laut Zeugen etwas in einen Behälter in den Räumen gesteckt haben.

Die Bundespolizisten haben das natürlich überprüft. Und tatsächlich: In einer Dose haben die Beamten etwa 91 Gramm Marihuana sowie eine Plastiktüte mit rund 50 Gramm Haschisch gefunden!

Diese Drogen hatte der Ladendieb verstecken wollen – war wohl nix! Foto: Poliziei Essen

Ladendieb wollte noch Drogen verstecken

Bevor also die Polizisten eingetroffen sind, hatte er sein mitgeführtes „Drogen-Arsenal“ retten wollen. War wohl nix: Der Stoff ist sichergestellt worden, der 25-Jährige daraufhin zur Wache gebracht.

Nach Rücksprache mit der Justiz ist der Täter später in Polizeigewahrsam eingeliefert worden. Die Bundespolizei hat gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (mg)