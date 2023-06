Essen: Schock-Bilder aus Lidl-Filiale! Kunden laufen Sturm – „Ekelig“

Ekel-Szenen in einem Lidl in Essen!

Der Konkurrenzkampf zwischen Lidl und anderen Discountern wie Aldi dürfte wohl kaum einem Kunden entgangen sein – doch mit den Zuständen in einer Filiale in Essen-Kettwig dürfte es Lidl schwer haben, die Kunden in seine Läden zu locken. Eine Kundin staunte jedenfalls nicht schlecht, als sie das Obst in dem Discounter sah.

Essen: Verschimmeltes Obst in Lidl-Auslage

Die Frau aus Essen war am Samstag (17. Juni) laut eigener Aussage in der Lidl-Filiale in Montebruchstraße in Essen-Kettwig einkaufen, als sie beim Blick in die Obst-Auslage fast der Schlag traf.

In den Pappkörben voller Mangos tummelten sich einige verfaulte Exemplare, eine war sogar schon komplett braun und schrumpelig, eine andere grünlich-weiß. Auch in einem Paket mit Bio-Nektarinen befand sich ein verschimmeltes Stück, genauso wie bei den Aprikosen. Bei den Weintrauben bot sich der Kundin ein ähnliches Bild, auch hier waren viele in sich zusammen gefallen oder von einer leichten Schimmelschicht überzogen. Frisch ist auf jeden Fall anders – das sah auch die Kundin so.

„Leckeres Obst bei Lidl in Essen-Kettwig. Würde ich eigentlich nicht posten, aber die genervte Reaktion der Mitarbeiterin auf meinen Hinweis und ihr Desinteresse sorgen dafür, dass ich es doch tue. Guckt da keiner mal hin?“, fragt die Facebook-Userin mit deutlichen Worten.

Essen: „Leider in vielen Lidl-Filialen so“

Während sich Lidl selbst nicht zu der Kritik der Kundin äußert, tun dafür einige andere Lidl-Kunden ihre Meinung unter dem Beitrag kund.

„Oh, das darf doch nicht wahr sein! Pfui Teufel“, findet etwa eine Frau. „Ist das eklig“, „Ekelhaft“ und „Gegen Feierabend sieht das hier auch immer so unappetitlich aus“, sind nur einige Meinungen dazu.

Während jemand kommentiert, dass solche Zustände in vielen Lidl-Filialen herrschen, bricht eine andere Lidl-Kundin eine Lanze für das Unternehmen: „In unserem Lidl ist immer alles tipptopp und diese 3 €-Tüten, die die packen, sind auch immer allererste Sahne. Es hängt halt eben doch von der Marktleitung ab, ob alles frisch und appetitlich ist.“ In Essen müsste da also wohl dringend nachgebessert werden…