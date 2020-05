Essen: Unfassbarer Millionen-Raub! So lange müssen die Täter jetzt ins Gefängnis

Essen/Gronau. Die Tat sorgte vor zweieinhalb Jahren deutschlandweit für Schlagzeilen: Mehrere Personen hatten im Dezember 2017 mit einem falschen Geldtransporter rund 1,8 Millionen Euro von einem Supermarkt in Gronau erbeutet.

Vor dem Landgericht Essen wurden am Montag sechs der sieben mutmaßlichen Täter zu Haftstrafen von bis zu zwölf Jahren verurteilt.

Essen: Lange Haftstrafen für Millionen-Diebe

Die besagte höchste Haftstrafe von zwölf Jahren erhielt der 26-jährige „Kopf der Gruppe“, wie Gerichtssprecher Tim Holthaus gegenüber DER WESTEN erklärte. Der „Hauptdrahtzieher“ aus Recklinghausen wurde gleich in mehreren Anklagepunkten für schuldig befunden: besonders schwerer Raub in Tateinheit mit Körperverletzung, schwerer Diebstahl in zwei Fällen, Betrug, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Verabredung zu dreifachem schwerem Bandendiebstahl und schwerem Raub.

Die Angeklagten wurden vom Landgericht Essen zu teils schweren Haftstrafen verurteilt. Foto: Bernd Thissen/dpa

Vier weitere Mittäter erhielten Haftstrafen von sieben Jahren, sechs Jahren, drei Jahren sowie vier Jahren und drei Monaten. Bei dem sechsten Verurteilten handelte es sich um Security-Mitarbeiter (44), der den Millionen-Raub durch Insidertipps überhaupt erst möglich gemacht hatte. Er hatte im Prozess ein Geständnis abgelegt und galt als Kronzeuge. Er muss nun für drei Jahre hinter Gitter.

Die Ex-Freundin des Haupttäters kam mit einer einjährigen Bewährungsstrafe wegen Geldwäsche und unerlaubtem Waffenbesitz davon.

Täter wollten mit Beute ihr Luxusleben finanzieren

Der Millionen-Raub im Dezember 2017 wurde sogar in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ thematisiert. Die Täter hatten einen Lieferwagen umlackiert und mit Magnetklebefolie in einen echt aussehenden Geldtransporter verwandelt. Sie trugen Uniformen und hatten den Empfang des Geldes sogar quittiert. Die Mitarbeiter des Supermarktes schöpften keinen Verdacht. Erst als kurze Zeit später der echte Geldtransporter auftauchte, war klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Da waren die Betrüger jedoch längst verschwunden.

Die verurteilten Täter sollen teils auch für weitere Raubüberfälle in NRW verantwortlich gewesen sein: ein Raubüberfall auf eine Juwelierin aus Mönchengladbach sowie das Ausräumen eines Geldtransporters in Dortmund und eines Geldautomaten in Werne.

Von der Beute (rund 2,8 Millionen Euro) wollten sich die Angeklagten ein Luxusleben finanzieren. Im Rahmen des Prozesses vor dem Landgericht Essen war von Goldbarren, Limousinen, Traumurlauben auf den Malediven und sündhaft teuren Markenuhren die Rede. (at, mit dpa)