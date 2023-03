Essen: Beliebter Laden macht dicht! „Wieder ein Verlust“

In Essen hat es den nächsten Laden erwischt! Schon bald muss ein weiterer beliebter Shop schließen.

„Wir schließen. Alles muß raus“- die fünf Worte im Schaufenster besiegeln das Aus des beliebten Handwerksladens in Essen-Steele. Gegenüber DER WESTEN hat Inhaberin Stefanie Talwar den traurigen Grund für die Schließung genannt.

Essen: Beliebter Laden macht zu

Mitten in der Corona-Pandemie fasste Stefanie Talwar ihren Mut zusammen und machte ihr Hobby zum Beruf. In der Kaiser-Wilhelm-Straße 26, direkt neben der Post, eröffnete sie im Oktober 2021 ihr liebevoll eingerichtetes Geschäft „Tal-Wear“ – eine Wohlfühloase für jeden Näh- und Do-it-youself-Fan. Das Angebot reicht über ausgefallene Stoffe, Garne, Knöpfe bis zu Reißverschlüssen.

Inspiration zum Selbermachen bekommen die Kunden vor Ort auch direkt dank der selbst genähten Taschen und Kissen. Doch damit ist schon bald Schluss, wie das Stadtportal Essen Steele am Donnerstag (9. März) auf Facebook verkündete. Einige User kommentieren direkt und teilten ihr Bedauern mit. „Ich finde es wirklich schade“, „Es ist doch traurig, dass so viele Läden zumachen. Wo soll das alles hinführen“ und „Meine Tochter und ich waren schon dort. Es ist mal wieder ein Verlust, warum nur?“, heißt es unter dem Beitrag.

„Habe beschlossen aufzugeben“

Den Grund für die Schließung nannte Inhaberin Stefanie Talwar DER WESTEN auf Nachfrage: „Mit dem Tag, wo der Krieg losging, ging es bergab. Auf der einen Seite werden die Stoffe 30 Prozent teurer, auf der anderen Seite ist immer weniger Geld im Portemonnaie. Das passt leider nicht zusammen. Die Leute sparen leider zuerst am Hobby. Da ich in der nächsten Zeit keine Besserung in der Wirtschaftslage sehe, habe ich beschlossen aufzugeben. Leider habe ich keine großen finanzielle Reserven.“

Wer dem Handwerksladen noch einen letzten Besuch abstatten möchte, muss sich beeilen. Denn nur noch bis zum 18. März hat das Geschäft in Essen-Steele geöffnet. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags wird um 13 Uhr abgeschlossen.