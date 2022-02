Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Essen: Crash an Kreuzung! Schwangere Fahrerin verletzt – doch ein Detail interessiert die Polizei besonders

Essen. Heftiger Unfall in Essen!

Gegen 8.20 Uhr am Donnerstagmorgen sind zwei Autos an einer Kreuzung in Essen zusammengestoßen. Ein Detail beschäftigte die Polizei dabei besonders.

Essen: Unfall in Kray – Schwangere leicht verletzt

Eine schwangere Frau war mit ihrem VW Golf in Richtung Steele unterwegs. Doch an der Kreuzung Krayer Straße/Am Zehnthof kollidierte sie mit einem Audi Q3!

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

+++ Essen: Massencrash in Kray – mehrere Menschen verletzt +++

Der Audi hatte sie beim Versuch, links auf die Straße Am Zehnthof abzubiegen, offenbar übersehen.

Essen: Audi-Kennzeichen interessiert Polizei besonders

Die schwangere Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Doch ein Detail an dem beteiligten Audi sorgte für besonderes Aufsehen.

Heftiger Unfall in Essen! Foto: Justin Brosch

Denn wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, trug der Audi ein Diplomatenkennzeichen. Genauere Details nannten die Ermittler auf Nachfrage jedoch nicht.

Während der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung gesperrt. (at)