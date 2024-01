Essen: Beliebtem Freizeit-Angebot droht das Aus! Erhalt hängt am seidenen Faden

Schon seit einiger Zeit steht die Fläche im Stadtteil Essen-Kray leer. Die Vorbesitzerin ist im vergangenen Jahr unglücklicherweise verstorben. Und bisher gibt es keinen Nachfolger. Schade, denn die letzten Jahre war der Standort im Volksgarten ein richtiger Publikumsmagnet.

Die Rede ist vom Minigolfplatz mit Bistro. Wie die „WAZ“ berichtet, sucht die Stadt Essen händeringend nach einem neuen Pächter. Doch sind die Bedingungen für einen Nachfolger nicht gerade attraktiv.

Essen: Freizeit-Spot droht endgültiges Aus

Der Kiosk und die Minigolfanlage im Volksgarten von Essen-Kray waren eine Institution – bis die Betreiberin der Gaststätte 2023 verstarb. Ohne Nachfolger ist die Anlage seither dicht. 18 Bahnen, Boule und ein Biergarten waren vorher Grund genug, um die Anwohner anzuziehen.

Zudem konnte man die Räumlichkeiten für Geburtstage, Hochzeiten und andere Feierlichkeiten mieten. Erst noch unter dem Namen „Bernis Come In“, dann als „Glasbistro – Minigolf am Volksgarten“ zog das kulinarische Angebot sogar des Öfteren den Oberbürgermeister Thomas Kufen an.

Nachmieter hat es nicht leicht

Wer interessiert ist, den Platz wieder mit Leben zu füllen, kann die Fläche gerne anmieten. Doch müssen Interessenten auch über die einzuhaltenden Regeln vor Ort informiert sein. Zuletzt hatten sich immer wieder Anwohner über den Lärm und die Essensgerüche vor ihrer Haustüre beschwert.

Deshalb musste die Stadt nun hart durchgreifen. „Ein Pachtverhältnis könne jetzt nur eingegangen werden, wenn sich der Verkauf auf verpackte Lebensmittel und Getränke im Sinne eines Kioskbetriebs beschränkt und kein gastronomisches Angebot unter Nutzung einer Küche stattfindet“, zitiert die „WAZ“ die Stadt. „Der Außenbereich kann nur innerhalb bestimmter noch festzulegender Nutzungszeiten zur Verfügung gestellt werden, in denen sich die Geräuschentwicklung ohne Musikanlage im Bereich durchschnittlicher Gesprächslautstärke befindet.“

