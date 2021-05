In Essen-Kray sind ein Mann und seine beiden Töchter (4 und 5) tot aufgefunden worden.

Essen: Furchtbarer Fund in Kray! Polizei entdeckt Leichen von Mann und zwei Kindern

Essen. Schrecklicher Fund in Essen-Kray!

Am Sonntagmorgen fand die Polizei Essen in einer Wohnung an der Bonifaciusstraße drei Leichen.

Essen: Schock-Fund! Polizei entdeckt drei Leichen in Wohnung

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Eine 31-jährige Essenerin wollte zurück in die Wohnung zu ihrem 32-jährigen Lebensgefährten und ihren zwei Töchtern (4,5). Als sie nicht hineinkam, rief sie die Polizei.

Nachdem die Wohnungstür geöffnet wurde und die Beamten eintraten, fanden sie drei Leichen vor. Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, gehe man davon aus, dass es sich dabei um den Partner und die beiden kleinen Töchter handelt. Eine offizielle Bestätigung stehe noch aus – „Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es.

Die 31-jährige Essenerin wurde noch vor Ort von Notfallseelsorgern betreut und befindet sich weiter in Behandlung. Eine eingerichtete Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Essen ermitteln.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein erweiterter Suizid könne laut Polizei und Staatsanwaltschaft nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Informationen folgen...