In Essen-Kray wurden erste Kerzen und Kuscheltiere abgelegt.

Essen: Familiendrama in Kray sorgt für Fassungslosigkeit – Vater soll Töchter erstochen haben

Essen-Kray ist in Trauer. Am Sonntag wurden in einer Wohnung drei Leichen entdeckt – mutmaßlich ein 32-jähriger Mann sowie zwei kleine Mädchen.

Eine 31-jährige Mutter aus Essen war zuvor nicht mehr in ihre Wohnung an der Bonifaciusstraße gelangt und hatte die Polizei verständigt. Beim Betreten der Wohnung machten die Beamten den grausamen Fund. (DER WESTEN berichtete)

Essen: Leichen werden Montag obduziert

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Essen ermitteln. Ein erweiterter Suizid könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Spurensicherung war noch am Sonntag vor Ort in Essen-Kray. Foto: Justin Brosch

Wie DER WESTEN von der Polizei erfuhr, sollen die Körper noch an diesem Montag obduziert werden. Neue Erkenntnisse werden gegen Mittag erwartet.

--------------

Mehr aus Essen:

Essen: OB Kufen mit großer Ankündigung – „Möchte etwas entstehen lassen, was es so in Deutschland noch nicht gibt“

Grugapark Essen mit guten Nachrichten – Besucher können sich freuen

Essen: Corona-Zahlen in sozialen Brennpunkten steigen – Stadt geht jetzt diesen Schritt

--------------

In Essen-Kray legten Anwohner erste Kerzen und Kuscheltiere nieder. Die Menschen sind sichtlich schockiert. Auch auf Facebookseiten teilen die Nutzer ihre Trauer mit.

Was genau in Essen-Kray vorgefallen ist, ist Stand der Ermittlungen. Wie die „Bild“ berichtet, soll der 32-Jährige seine eigenen Töchter erstochen haben, anschließend tötete er sich selbst. Das soll die Obduktion ergeben haben.

+++ Ruhrgebiet: Obdachloser Mann lehnt Impfangebot ab – sein Motiv überrascht +++

Gefunden wurde die Leiche im Schlafzimmer. Zuvor hatte sich die Mutter mit ihrem Freund gestritten und bei Bekannten übernachtet. Bei der Familie soll es in letzter Zeit öfter zu Polizei- und Notarzt-Einsätzen gekommen sein. Der 32-Jährige soll bereits mehrere Suizid-Versuche unternommen haben. (ldi)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.