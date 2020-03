Essen: Krawall mitten in der S-Bahn – Mann rastet völlig aus

In Essen hat ein Mann in einer S-Bahn für Aufruhr gesorgt.

Essen. Gefährlicher Ausraster in einer S-Bahn in Essen! Ein Mann belästigte erst in Mädchen in der Bahn, griff anschließend andere Mitfahrer mit Reizgas an.

Essen: Mann sprüht mit Reizgas

In einer S-Bahn zwischen dem Hauptbahnhof Essen und Essen-Borbeck Süd kam es am Freitagnachmittag zu unschönen Szenen.

Ein Mann, der am Hauptbahnhof mit zwei weiteren Begleitern in die S-Bahn einstieg, verhielt sich dort gegenüber einem Mädchen respektlos und abfällig.

Als ein 20-jähriger Essener dem Mädchen zur Hilfe kam, und den unbekannten Mann aufforderte, das Mädchen in Ruhe zu lassen, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung – bis der Mann plötzlich eine Flasche Reizgas zückte und es dem 20-Jährigen direkt ins Gesicht sprühte.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Neben dem couragierten Helfer wurde auch eine weitere Person im Zug durch den Reizgas-Angriff verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Augenklinik gebracht.

Der Täter flüchtete mit seinen zwei Begleitern beim nächsten Halt der S-Bahn in Essen-Borbeck Süd aus dem Fahrzeug.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei Essen und der Bundespolizei brachte keinen Erfolg. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.