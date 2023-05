Essen: Bekannte Rockband mit ganz speziellem Auftritt – nur Frauen dürfen zusehen

Es geschah in den frühen 90iger Jahren, als sich ein paar Jungs aus Rheinberg zusammentaten, um Musik zu machen. Zunächst unter dem Namen „Extrem“, später dann „Sniffin’ Kills“ und schlussendlich „Betontod“ schufen die Jungs Songs, die sie raus aus der niederrheinischen Provinz und rauf auf die großen Bühnen des Landes katapultieren. Auch heute, dreißig Jahre später, sind „Betontod“ noch unterwegs. Die Besetzung der Band hat sich ein wenig geändert, Mitglieder kamen und gingen, die Liebe zur Musik und der Bühne blieb. Am 26. Mai 2023 erscheint das neue Album „Zeig dich!“ Zwei Tage später stellen die Jungs die Platte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Essener Club „Don’t Panic“ vor.

Und besonders den Termin am 29. Mai 2023 sollten sich die Fans vormerken. Allerdings nur, wenn sie weiblich sind. Denn das zweite Konzert in Essen ist nur für Frauen.

Betontod spielen Konzert in Essen nur für Frauen

„Wir hoffen auf eine knallvolle Hütte und sind gespannt darauf, in die Gesichter der ersten Reihen zu schauen, wenn wir unsere neuen Songs präsentieren. Das ist immer etwas ganz Besonderes und weil wir diesen Moment zweimal erleben wollen, haben wir uns für den zweiten Tag etwas Neues ausgedacht. Wir wollen schon immer einmal nur vor den Ladies spielen. Uns war klar, dass es hier zu Diskussionen kommen kann, aber wenn wir darauf Bock haben, dann machen wir das einfach!“ Also Ladies, ran an den Speck bzw. die Tickets“, wirkt Gitarrist Frank schon recht aufgeregt.

Was genau die Damen dann erwartet, wird sich zeigen. Auf jeden Fall werden sie die neue Single „Neonlicht“ zu hören bekommen. Ein Song über die 80er-Jahre. „Dieses Gefühl einer viel zu grellen, lauten und chaotischen Zeit, alles das erste Mal zu erleben, das wollten wir transportieren. Dieses Gefühl lässt uns seitdem nicht mehr los und wir sehen noch immer die grellen Farben, die komischen Klamotten und Frisuren vor uns und wir haben uns mit dieser skurrilen Zeit mittlerweile arrangiert“, erklärt Frank.

Na, dann können wir ja gespannt sein. Tickets für die Auftritte in Essen gibt es auf der Website von Betontod oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.