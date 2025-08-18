Essener OB Thomas Kufen spricht Klartext: „Großes Problem mit Thema Messer“

Thomas Kufen tritt für die CDU erneut bei der Kommunalwahl in Essen an. Der 52-Jährige ist bereits seit zehn Jahren Oberbürgermeister der Stadt. Gegenüber DER WESTEN hat er sich der amtierende OB zur Sicherheitslage in Essen geäußert.

Es ist eine traurige Statistik, welche die Polizei Essen im März 2025 veröffentlichte: Die Anzahl der Messer-Angriffe in Essen ist um 26 Prozent angestiegen! Während im Vorjahr in 311 Fällen ein Messer zum Einsatz kam, waren es 2025 satte 392 Fälle.

Satzung für Essener Sportplätze geändert

„Wenn es Probleme gibt, dann müssen die auch angesprochen werden – und wir haben ein großes Problem mit dem Thema Messer. Gerade bei jungen Männern, Männern mit Migrationshintergrund“, sagt Kufen. Und die Statistik gibt ihm recht: Zu den Straftaten, bei denen ein Messer zum Einsatz kam, wurden 356 Tatverdächtige ermittelt werden, davon waren 53,4 Prozent nichtdeutsch. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr 74 Tatverdächtige mehr ermittelt (26,2 Prozent).

+++Müll und Armut! So will OB-Kandidatin Henze Gelsenkirchen aufpolieren – mit klarem Vorbild+++

„Wir haben mittlerweile unsere Satzung für alle Sportplätze geändert. Da darf man kein Messer mehr mitführen. Wir haben die Satzung auch geändert für die Friedhöfe, für die Spielplätze. Nicht, weil da groß Messer aufgefallen sind. Aber mit einer Satzung, da haben wir andere Eingriffsmöglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit mal in den Rucksack reinzugucken“, begründet der Essener OB. Kufen will der „Messer-Kriminalität“ den Kampf ansagen. „Das geht in eine völlig falsche Richtung und wenn wir das Thema nicht ansprechen, dann machen es die anderen“, betont er mit Verweis auf die AfD.

Alle Infos und Interviews zur Kommunalwahl findest du auf unserer Themenseite>>>

Kufen: „Das darf nicht passieren“

Auch junge Menschen und deren Eltern will Kufen für den Umgang mit dem Thema Messer sensibilisieren. „Wir müssen mit den jungen Menschen darüber reden. Meine Sorge ist, wenn immer mehr junge Menschen ein Messer dabeihaben, dann haben wir schnell eine Entwicklung, bei der man sagt: ‚Der hat ein Messer und der hat ein Messer, da muss ich auch eins haben, um mich zu schützen‘. Wer ein Messer hat, der setzt es auch ein“, ist sich der CDU-Politiker sicher.

„Es gibt ganz viele schreckliche, furchtbare Verletzungen durch Messer, wo die jungen Menschen hinterher gesagt haben: ‚Ich wollte das gar nicht‘. Aber sie haben es dabeigehabt. Das darf nicht passieren“, appelliert er.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Kufen will verbesserte Video-Überwachung

Auch gegen Drogen- und Clankriminalität will Kufen weiter vorgehen – unter anderem mit einer verstärkten Video-Überwachung. „Wir unterstützen die Polizei, wir haben den Kommunalen Ordnungsdienst ausgeweitet und für die Innenstadt noch einen privaten Sicherheitsdienst organisiert. Als ich Oberbürgermeister wurde, hatten wir im Kommunalen Ordnungsdienst zwölf Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir bei 70.“ Perspektivisch wolle Kufen noch „auf die 100 Mitarbeiter“. „Damit wir nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Nebenzentren aktiv sind.“