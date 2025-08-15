„Bin mutiger als Kufen“ – OB-Kandidatin Klewin (SPD) will in Essen „etwas wagen“

Wenn am 14. September 2025 Kommunalwahl in NRW ist, dann steht auch ihr Name auf dem Wahlzettel in Essen: Julia Klewin (SPD) möchte die neue Oberbürgermeisterin der Pott-Stadt werden. Gegenüber DER WESTEN betont sie, was sie anders als Amtsinhaber Thomas Kufen machen würde und welche Themen bei ihr ganz oben auf der Agenda stehen.

Sei zehn Jahren ist Kufen das Stadtoberhaupt von Essen. Geht es nach Klewin ist es nun an der Zeit für eine Wende an der Stadt-Spitze. „Mein Politikstil ist insofern anders, als ich den Menschen lange zuhöre, weniger verwalte und die Stadt nach vorne bringe. Ich spüre, dass Veränderungen gewünscht sind, dass auch mal frischer Wind ins Rathaus kommen soll. Ich glaube, ich bin mutiger als Thomas Kufen“, betont Klewin. „Mutiger darin, Entscheidungen zu treffen und auch mal etwas zu wagen“, ergänzt die Gesamtschullehrerin.

Pressebilder aus Essen, „die mit der Realität nichts zu tun haben“

In ihrem Parteiprogramm wirft die SPD Essen Kufen „Selbstvermarktung“ vor. „Das Rathaus hat den Kampf gegen die Vermüllung der Stadt aufgegeben und produziert Pressebilder, die mit der Realität nichts zu tun haben“, lautet der Vorwurf im Wortlaut. Für Klewin sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Stadt saubergemacht werde. Aus ihrer Sicht benötige es dafür keine Pressebilder.

Die Essenerin hat sich vor allem die Themen Sicherheit und Ordnung auf die Fahne geschrieben. „Man muss zwischen der objektiven Sicherheitslage und der subjektiven Empfindung der Menschen unterscheiden. Diese Gefühle muss man ernst nehmen. Das ist einer der großen Baustellen, die ich angehen möchte. Ich möchte eine Stadt, in der sich alle sicher fühlen“, betont sie.

Essener Ordnungsdienst soll aufgestockt werden

Doch wie soll das funktionieren, dass sich die Menschen in Essen wieder sicherer fühlen? Zum einen müsse zunächst identifiziert werden, welche Ecken die Einwohner als unsicher empfinden. Da wäre zum einen die Innenstadt und der Bereich drumherum. Klewin wolle mit „besserer Beleuchtung und Belebung“ den Menschen vor allem in den Abendstunden ein besseres Gefühl bescheren. Auch der Kommunale Ordnungsdienst soll aufgestockt werden. „Da haben wir momentan ja gar keine Ressourcen, um auch nachts aktiv zu sein. Da müssen wir Personal einstellen und noch einmal reininvestieren“, verrät Klewin ihre Pläne.

Sie möchte den Begriff der Sicherheit noch weiter fassen. „Für mich gehört zum Thema Sicherheit auch, dass man sich, wenn man von der Schicht nach Hause kommt, keine Sorgen über eine Mietpreis-Erhöhung machen muss, wenn man den Brief vom Vermieter auf dem Tisch liegen hat. Und auch Verkehrssicherheit gehört dazu. Also ich möchte nicht, dass sich Eltern Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder sich morgens mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule machen. Sicherheit spielt in ganz vielen Punkten eine Rolle. Auch sichere Jobs. Menschen, die eine sichere Arbeit haben und gutes Geld verdienen, fühlen sich in einer Stadt auch sichererer aufgehoben.“