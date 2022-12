Essen: Mann hat genug – seine Kois bekommen kein Auge mehr zu!

Mega-Wut bei einem Mann aus Essen! Heiner F. hält Koi-Karpfen in seinem Teich in Altenessen. Doch denen geht es gar nicht gut.

In dem Teich von Heiner F. aus Essen wohnen Koi-Karpfen. Und eigentlich sollen die Fische zu dieser Zeit ihre Winterruhe halten. Doch es gibt ein Problem: Eine angrenzende Baustelle lässt die Koi-Karpfen kein Auge zu machen.

Essen: Sieben Fische bereits tot

Bagger und Rüttelplatte versetzen die Tiere derart in Stress, dass sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Wie Heiner F. gegenüber der „WAZ“ berichtet, sind in den vergangenen drei Jahren sieben Fische gestorben. So lange wird in der Straße schon gearbeitet.

Einen seiner Koi-Karpfen benannte der Schalke-Fan nach S04-Maskottchen Erwin. Der war oben blau und unten weiß. Doch Erwin ist tot. Über sein Ableben ist der Essener besonders traurig. „Den konnte man sogar streicheln“, erinnert sich Heiner F. Doch auch einige anderer seiner heißgeliebten Fische benannte der 58-Jährige nach Schalke-Spielern oder Funktionären. Und er kann sie alle auseinanderhalten.

Zwei Fakten über Kois:

Können bis zu 60 Jahre alt werden

Werden bis zu 24 Kg schwer

Neuer Abwasserkanal entsteht

So groß seine Liebe zu seinen Fischen ist, umso größer ist der Ärger über die Baustelle. Eigentlich ist die Straße, in der Heiner F. und seine Frau leben, eine ruhige Sackgasse. Doch in der Straße daneben wird ordentlich gebuddelt. „Wir verlegen einen neuen Abwasserkanal. Um Platz zu schaffen, mussten zunächst die Fernwärme- und Gasleitungen umgelegt werden“, erklärt Stadtsprecher Roy Daffinger.

Deswegen wurde die Straße zwischen Bäuminghaus- und Gladbecker Straße auf 300 Metern mehrmals aufgerissen, um im Erdreich zu arbeiten und provisorisch wieder verschlossen. Das sei logistisch und zeitlich die beste Lösung. Zudem werde der Verkehr so wenig beeinträchtigt. Die Straße müsse nicht komplett gesperrt werden. Was sich Heiner F. jetzt wünscht, liest du im Artikel der „WAZ“.