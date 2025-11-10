„König Pilsener“-Manager tot in Essen aufgefunden – er wurde seit 8 Jahren vermisst

Acht Jahre voller Ungewissheit, Fragen und Angst prägten das Leben der Familie von Ralf K. Der Verkaufsleiter der berühmten Biermarke „König Pilsener“ verschwand 2017 ohne jede Spur. Nun steht seine Familie vor der traurigen Gewissheit: Ralf K. ist tot. Sein Leichnam wurde in Essen entdeckt.

Damals, im Februar 2017, war der gebürtige Nordrhein-Westfale mit seinem Dienstwagen unterwegs gewesen, doch er kehrte nie nach Hause zurück. Jetzt, nach Jahren des Suchens und Hoffens, kam die Wahrheit ans Licht – und sie schmerzt. In einer Garage im Essener Stadtteil Borbeck fand eine Immobilienverwalterin zufällig seine Überreste und das Fahrzeug.

Zufallsfund in Essen wirft Fragen auf

Die Garage war jahrelang unberührt geblieben, bis die Verwalterin routinemäßig einen Leerstand überprüfen wollte und dabei die erschütternde Entdeckung machte. „Eine Immobilienverwalterin, die einen Leerstand überprüfen wollte, hatte die Garage in Essen-Borbeck geöffnet“, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber BILD.

Schon 2017 hatten Ermittler geprüft, ob Ralf K. möglicherweise eine Garage angemietet hatte. Damals gab es jedoch keinerlei Hinweise. Nach der kürzlich erfolgten Obduktion bestätigten Gerichtsmediziner, dass weder Fremdeinwirkung noch Gewalt die Todesursache waren.

Ungewissheit und tragisches Ende in Essen

Der tragische Fall rührt viele Menschen. Jahrelang hoffte die Familie von Ralf K., ihn lebend wiederzufinden. Sie starteten sogar verzweifelte Suchaufrufe über Facebook – doch ohne Erfolg. Die Fragen, warum niemand über die Garage Bescheid wusste oder wie diese bezahlt wurde, bleiben bisher unbeantwortet.

Auch die letzten Stunden von Ralf K. werfen Rätsel auf. Am Tag seines Verschwindens war er offenbar beruflich in Duisburg unterwegs, meldete sich noch bei seiner Familie. Nach einer Betriebsfeier in Mülheim ging plötzlich jede Spur von ihm verloren, beide Handys waren zeitgleich offline gegangen.

Beliebter Vertreter in der Gastro-Szene

In der Gastro-Branche war Ralf K. für seine zuverlässige und fürsorgliche Art bekannt und wurde von vielen geschätzt. Er repräsentierte „König Pilsener“ bei Veranstaltungen, etwa auf Festivals im Ruhrgebiet. Fotos zeigen ihn lächelnd und engagiert auf Bühnen – bis zu seinem plötzlichen Verschwinden.

Mehr Nachrichten:

Der Fund in Essen wirft weiterhin viele Fragen auf. Was ihn zu diesem Schritt bewog und wie niemand die Garage acht Jahre bemerkte, bleibt bisher unklar. Der schmerzhafte Abschluss des Falls ist für die Angehörigen schwer zu verkraften, doch nun gibt es endlich Klarheit – nach acht unerträglichen Jahren.