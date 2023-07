Essen: Kult-Kneipe in Rüttenscheid macht dicht – Fans fallen aus allen Wolken! „Sehr schade“

Was für eine Achterbahn der Gefühle. In Essen hatten sich so vielen Menschen darüber gefreut, dass ein Stück Heimat es doch wieder geschafft hat aufzustehen und sich einen neuen Weg in der schwierigen Gastrobranche zu suchen. Für die Kult-Kneipe „Plan B“ sollte es nach einem erfolglosen Gastspiel der Kneipe „Miss Hops“ wieder richtig losgehen auf der Rüttenscheider Straße.

DER WESTEN berichtete bereits Anfang des Jahres über den Plan vom ehemaligen Betreiber Ted Terdisch, der die Plan B GmbH gründetet hat und dort den 25-jährigen Joshua Hollasch als Geschäftsführer installierte. Das neue „Plan B“ sollte den alten Glanz vergangener Tage wieder zurückbringen. Nun kam nach gut einem halben Jahr der Schock.

Essen: Plan B muss schließen

Laut der Instagram-Seite „dein.ruettenscheid“ war am Wochenende die Abschiedsparty der Kult-Kneipe. Ein letztes Mal haben Fans des legendären alten „Plan B“ in der Kneipe zu elektro-lastiger Musik gefeiert und vor der Tür in Trauben gestanden, gequatscht und geraucht. Vielleicht war das versuchte Comeback der alten Kult-Kneipe etwas zu lieblos für den ein oder anderen hart gesottenen Fan.

Traurig werden aber bestimmt alle über die Schließung des Lokals sein, denn jetzt verabschiedet sich auch der letzte Rest „Plan B“ aus Rüttenscheid. Ein Nachfolger für die Eckkneipe soll wohl laut „dein.ruettenscheid“ auch schon feststehen. Die Betreiber des benachbarten „Hans im Glück“ planen in der Eckkneipe ein mexikanisches Konzept zu installieren.

Den Menschen wird die Kult-Kneipe fehlen

Eine Instagram-Userin äußert sich emotional zum Ende von Plan b: „Traurig… was soll die rü mit noch einer Fressbude?! Etwas Kult, etwas Beständigkeit aus dem schönen Rüttenscheid wäre gerade hier angebracht gewesen… das Plan b wird definitiv fehlen!!!“

Ein anderer Instagram-User tut das Ende auch sehr leid, aber schätzt das Ganze etwas anders ein: „Sehr sehr schade für Josh und das Team! Kopf hoch und aus den Fehlern lernen… Hatte Kult Status! Ich hoffe er bekommt in RÜ an anderer Stelle noch mal eine Chance! Die Leute werden es sehr vermissen. Auf der anderen Seite ein gutes Gelingen dem neuen Hans im Glück Konzept! Es ist bestimmt nicht der leichteste Standort dafür, aber wir werden es ja bald sehen…“.

