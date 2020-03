Essen: Kleiner Luis (2) verdurstete qualvoll! Urteil gegen Vater gefallen – DAS droht jetzt der Mutter

Essen: In der Dachgeschosswohnung ließ Benjamin S. den kleinen Luis qualvoll verdursten.

Essen. Der qualvolle Tod des kleinen Luis (2) in Essen im vergangenen Sommer schockierte ganz Deutschland!

Jetzt ist das Urteil gegen den Vater des Jungen gefallen. Benjamin S. (32) muss für zehn Jahre hinter Gitter. Das Gericht in Essen um den Vorsitzenden Richter Jörg Schmitt verurteilte ihn wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen und Verletzung der Fürsorgepflicht.

Essen: Kleiner Luis qualvoll gestorben – Urteil gegen Vater gefallen

Benjamin S. (32) versteckt sich hinter einem Aktendeckel. Neben ihm sein Anwalt Bernd Kachur. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Der arbeitslose Vater hatte aus Bequemlichkeit Sohn Luis in einem überhitzten Raum in der Dachgeschosswohnung eingesperrt und ihm seinem Schicksal überlassen, ohne in den heißesten Tagen des vergangenen Jahres das Kinderzimmer zu lüften oder ihm Wasser und Essen zu geben. 18 Stunden lang!

Besonders perfide: Benjamin S. montierte die Klinke der Innenseite der Tür ab, sodass der kleine Luis keine Chance hatte, sich aus dem Hitze-Gefängnis zu befreien.

„Vor Eltern wie ihnen brauchen Kinder unbedingten Schutz“

Der im Raum stehende Mordvorwurf hatte sich schon nach dem rechtsmedizinischen Gutachten nicht halten lassen. Demnach sei der kleine Luis sehr wahrscheinlich schnell gestorben, habe nicht lange leiden müssen.

Die Kammer sah eine deutliche Überforderung beim Angeklagten, zugleich betonte Richter Schmitt mit Blick auf Benjamin S.: „Er wusste, was er tut!“ Er fand deutliche Worte in Richtung der Eltern: „Vor Eltern wie ihnen brauchen Kinder unbedingten Schutz.“ Leider hätten das Jugendamt und das Umfeld auf Hinweise nicht reagiert.

Staatsanwaltschaft forderte zwölf Jahre Haft

Staatsanwältin Sarah Erl hatte zwölf Jahre wegen vorsätzlichen Totschlags für den Angeklagten gefordert, Verteidiger Bernd Kachur auf eine mildere Strafe plädiert.

Der Angeklagte hatte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sein Anwalt Bernd Kachur erklärte bloß zu Prozessbeginn für seinen Mandanten: „Er ist nicht nur Angeklagter, sondern auch Vater, der auf tragische Weise sein Kind verloren hat.“ >>> hier mehr zum Prozessauftakt.

Kerzen und Blumen erinnern vor der Eingangstür an den kleinen Luis. Foto: privat

Auch der Mutter Angelina B., die zur Tatzeit bereits bei ihrem neuen Freund war, könnte noch Ungemach drohen. Sie war nach der Tat vorübergehend festgenommen worden, die Ermittlungen aber in der Zwischenzeit eingestellt worden.

+++ Essen: Experte schlägt Alarm – „Die gefährlichsten Menschen für ein Kind sind die eigenen Eltern!“ +++

Doch bei ihrer Aussage vor Gericht soll sie möglicherweise nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. „Das Gericht hat in seiner Urteilsbegründung deutliche Worte gefunden, dass sie nicht die ganze Wahrheit gesagt hat“, sagte Gerichtssprecher Dr. Tim Holthaus. Ihr könnte ein Verfahren wegen einer uneidlichen Falschaussage drohen.

Ob es auch neue Ermittlungen gegen Angelina B. im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Luis geben könnte, dazu wollte Staatsanwältin Sarah Erl zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen.

Christina-Angelina B. (23) war zur Tatzeit nicht in der Wohnung. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Ziel: Geschwister sollen zusammen aufwachsen

Dennis Engelmann, Vorsitzender des Vereins Kinderseelenschützer e.V., hat den Prozess verfolgt und begrüßt das Urteil. Er hat vor allem eine Hoffnung: „Die beiden weiteren Kinder Mia und Lea leben getrennt voneinander in einem Heim und einer Pflegefamilie. Hier ist das Jugendamt gefordert, die beiden Geschwister schnellstmöglich zusammen in einer Pflegefamilie unterzubringen, dass sie gemeinsam harmonisch aufwachsen können.“