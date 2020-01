Kleiner Luis (2) starb qualvoll im Kinderzimmer – die Details der Tat erschrecken

Trauer in Essen-Altenessen! Der kleine Luis wurde hier tot in einer Wohnung aufgefunden.

Essen. Er hatte noch sein ganzes Leben vor sich!

Der Tod des kleinen Luis (2) erschütterte in diesem Sommer Essen. 17 bis 18 Stunden wurde der Zweijährige allein in einer überhitzten Wohnung in Altenessen gelassen - ohne etwas zu trinken bei etwa 30 Grad!

Die Türklinke soll abgeschraubt gewesen sein, der Kleine ohne Chance, aus der Hitze-Hölle zu entkommen.

Essen: Baby Luis stirbt qualvoll

Als die Polizei erfährt, dass sich in der Dachgeschosswohnung am Ellernplatz in Essen ein lebloses Baby befindet, ist es schon zu spät. Der kleine Luis ist qualvoll gestorben. Die Obduktion bringt Klarheit: Luis kam an Kreislaufversagen nach einem Hitzeschock ums Leben. Auch Anzeichen auf Dehydrierung lagen vor.

Gegen den Vater Benjamin S. (31) wurde inzwischen Anklage wegen Mordes erhoben. Die Mutter wurde zunächst festgenommen, später aber wieder freigelassen. Sie hatte sich schon seit Tagen nicht in der Wohnung aufgehalten.

Familie in Betreuung des Jugendamtes

Die Familie war dem Jugendamt bekannt. Die Eltern sollten mit den Pädagogen einen kindgerechten Umgang erlernen. Doch für den kleinen Luis kam diese Maßnahme zu spät.

Hier am Ellernplatz in Altenessen starb der kleine Luis. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Vater soll Kind Feuchttücher in Mund gesteckt haben

