Essen: Kitas öffnen in Coronakrise wieder – Erzieherin gesteht „Das ist sehr schwierig“

Auch in Essen können am 8. Juni alle Kinder zurück in die Kitas.

Essen. Eltern klingeln an und stellen sich dann brav mit einem Mindestabstand zueinander vor der Eingangstür auf. Vor der „Kita Kämpenstraße“ in Essen herrscht reger Betrieb - und dass obwohl die reguläre Wiedereröffnung der Kitas nach dem Lockdown in der Coronakrise erst am 8. Juni beginnt.

„Rund 40 der etwa 130 Kinder betreuen wir derzeit. Und am Donnerstag werden es noch mehr werden, wenn der Regelbetrieb für die Vorschulkinder wieder losgeht“, erzählt Elisabeth Voßenberger, Leiterin der städtischen Kita in Essen-Holsterhausen im Gespräch mit DER WESTEN.

Essen: Kitas öffnen in der Coronakrise wieder - Erzieherin erzählt: „Das ist schwierig“

Doch das war nicht immer so. In der Anfangsphase des Lockdowns war nur ein einziges Kind in der Notbetreuung. Der anderthalbjährige Junge genoss die 1:1-Betreuung. „Er hat natürlich unsere ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen“ , so die Leiterin lachend. Eigentlich eine schöne Zeit, sagt sie.

Justyna Mahlik (links) und Elisabeth Voßenberger vor der städtischen Kita Kämpenstraße

Nach und nach kamen einige wenige Kinder hinzu - und das obwohl rund die Hälfte der Eltern ein Anrecht auf die Notbetreuung hatten, schätzt ihre Kollegin Justyna Mahlik.

Auch wenn die Sorge vor der Ansteckung mit dem Coronavirus noch groß ist, sei es aber in erster Linie eine enorme Entlastung für die familiäre Situation, dass die Kinder wieder betreut werden können. „Neben dem Home Office noch auf die Kinder aufpassen, ist anstrengend“, weiß die Kita-Leiterin.

Absperrbänder sollen die Gruppen räumlich auf dem Außengelände der Kita räumlich voneinander trennen. Foto: Julia Scholz

Zwar gebe es seitens der Eltern viele Fragen und Bedenken: 'Tragen die Erzieher Mund-Nasen-Schutz? Und was ist mit dem Sicherheitsabstand?' Doch das ist in einer Kindertagesstätte schlichtweg unmöglich. „Ich nehme die Kinder auf den Schoß, wasche ihnen die Hände und wickele sie. Wie soll da Körperkontakt vermieden werden?“, erklärt Mahlik und fügt hinzu: „Ich finde es sehr schwierig, aber das ist nun mal mein Job.“ Und der ist mit den Coronaregeln eben unvereinbar. „Wir sind ein ungeschützter Bereich. Das ist ganz klar“, pflichtet ihr ihre Chefin bei.

Nichtsdestotrotz: Kinder fahren im Außengelände mit Bobbycars herum und krabbeln in Tunneln herum, Mitarbeiter bewässern die trockenen Pflanzen - es wirkt wie ein ganz normaler Nachmittag - wäre da nicht das rot-weiß gestreifte Flatterband, was den Spielbereich in mehrere Felder trennt.

Kita-Kinder müssen regelmäßig Hände waschen

Die ganz kleinen Kinder verstehen noch nicht genau, was die heimtückische Virenkrankheit bedeutet, größere haben aber schon gelernt damit umzugehen und pfeifen im Waschraum auch mal laut „Backe backe Kuchen“, wenn sie die Hände waschen.

Manchmal werden die Kinder aber auch wütend, weil sie nicht mit ihren Freunden aus anderen Gruppen wie gewohnt im Hof spielen können. Dann fliegen auch mal Flüche wie „Scheiß-Corona“. Aber alles in allem sind die Kinder auch froh, dass sie sich wiedersehen.

Die Kinder in der Essener Kita sollen bei dem schönen Wetter am besten draußen spielen. Dank des großen Gartens ist das für alle Kinder auch in der Coronakrise gleichzeitig möglich. Foto: Julia Scholz

Das Team versucht etwas Normalität zurückzugeben. „Ich sage den Eltern klipp und klar, dass ich ihnen keine Garantie geben kann. Es ist eine besondere Situation. Das macht schon was mit einem, man wird feinfühliger“, gibt Voßenberger zu Bedenken. Und: „Natürlich habe ich Sorge um meine Mitarbeiter.“ Jedem der Erzieher ist es daher selbst überlassen, ob er einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte – sie entschieden sich dagegen.

Doch bisher gab es keinen einzigen Corona-Fall oder Verdachtsfall in der Kita und auch nicht im näheren Umfeld, bestätigen die beiden Erzieherinnen. Und damit das auch so bleibt, gibt es einige Regeln, die einzuhalten sind.

Die Kinder der sieben verschiedenen Gruppen dürfen nicht mehr zusammen spielen

Im großen Hof hilft Flatterband, um die Spielbereiche abzutrennen

Die Kinder müssen sich zwar nicht die Hände desinfizieren, gründliches Waschen ist aber regelmäßig Pflicht

Desinfektionsmittel steht bereit, auch Oberflächen werden stets gereinigt

Eltern müssen draußen bleiben. Das Betretungsverbot soll auch nach dem 8. Juni weiterhin gelten

Eingewöhnungsphasen für die neuen Kita-Kinder ab August finden nicht mehr wie gewöhnlich statt

Provisorische Schlafräume mussten eingerichtet werden, um Abstand zu gewährleisten

Auf den Start am 8. Juni müssen sich die insgesamt 23 Erzieher und drei Auszubildenden der Kita Kämpenstraße also nicht weiter vorbereiten. Ändern können sie an der Situation nichts, planen sowieso nicht im Voraus. Vorsichtig und wachsam sein und bei Krankheitssymptomen schnell reagieren.

Was sie sich wünschen? Dass ihre „Dienstleistung“ durch die Coronakrise - wie viele andere Berufe beispielsweise die Pflegekräfte oder Supermarktangestellte - mehr wertgeschätzt wird.

Auch wenn man sich nicht mehr täglich sehen konnte. Kontakt wurde zur Kita gehalten. Die Kinder malten Bilder und bastelten für ihre Erzieher. Auch gab es einige Aufgaben gegen Langeweile zuhause wie Essensrezepte ausdenken und mit den Eltern gemeinsam zuhause kochen. Foto: Julia Scholz

Und dann heißt es bald auch schon Türen auf. Die Kita-Mitarbeiter blicken positiv in die Zukunft. Voßenberger schätzt, dass in etwa der Großteil aller Kinder zurückkommen werde. „Wir sind gespannt.“ Eltern hingegen müssen weiterhin draußen bleiben. Eine Belastungsprobe, bei der ein Ende leider immer noch nicht in Sicht ist.