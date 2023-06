Essen: Kleinkind stürzt aus drittem Stock in die Tiefe – Lebensgefahr!

Dramatischer Zwischenfall am Dienstagnachmittag (20. Juni) in Essen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN bestätigte, ist ein Kleinkind gegen 14.40 Uhr aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Max-Reger-Straße gefallen.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich das Unglück in einer Wohnung im dritten Stock des Hauses im Essener Südviertel. Das Kleinkind stürzte in die Tiefe und prallte im Innenhof auf. Dabei erlitt das Kind schwerste Verletzungen.

Essen: Kleinkind in Lebensgefahr

Rettungskräfte eilten zum Unfallort und leisteten umgehend erste Hilfe. Die Einsatzkräfte legten das Kind schließlich in eine Vakuum-Matratze, damit es möglichst erschütterungsfrei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden konnte.

Es schwebt nach schwebte nach Einschätzung der Einsatzkräfte in akuter Lebensgefahr. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen zu der Ursache aufgenommen. Auch zum Alter des Kindes gibt es bislang noch keine gesicherten Informationen.

Erst in der vergangenen Woche ist eine Minderjährige vom Balkon eines Mehrfamilienhauses in Essen gefallen. Die Jugendliche stürzte aus der fünften Etage in die Tiefe, landete aber zum Glück auf einem Rasenstück. Zuvor hatte es noch weitere vergleichbare Unglücke in Essen gegeben (mehr hier).

