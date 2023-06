Essen: Feuer-Drama in Krankenhaus – Mitarbeiter schwebt in Lebensgefahr

Die Feuerwehr musste am Montagnachmittag (12. Juni) zu einem Brand im Essener Süden ausrücken. Hier wurde ein Feuer in der Fachklinik Rhein/Ruhr Auf der Rötsch in Essen-Kettwig gemeldet.

Bereits beim Eintreffen der Feuerwehrleute schlugen die Flammen aus dem Gebäude der Klinik. DER WESTEN sprach mit Christoph Riße, dem Pressesprecher der Feuerwehr Essen.

Essen: Mehrere Verletzte beim Brand in der Klinik

Der Brandherd, der den Großeinsatz der Feuerwehr in Essen auslöste, wurde in einem Patientenzimmer im 3. Obergeschoss der Klinik verortet. Insgesamt seien 15 Patienten aus dem brennenden Gebäude gerettet worden.

Zwei Mitarbeiter, die bei der Evakuierung der Patienten halfen, zogen sich schwere Verletzungen zu. Einer der beiden schwebe sogar in Lebensgefahr, heißt es von Riße. Zusätzlich erlitten wohl zwei Patienten eine leichte Rauchgasvergiftung.

Stationen nicht mehr nutzbar

Das Feuer sei inzwischen gelöscht und die Einsatzkräfte befinden sich auf dem Rückzug. Zudem gab es Lob vom Pressesprecher der Feuerwehr: Da alle Beteiligten sehr umsichtig gehandelt haben, konnte man anscheinend noch Schlimmeres verhindern.

Doch die betroffene Station, so wie möglicherweise auch die darunterliegende, sei aktuell nicht mehr nutzbar. Auch von dem in Lebensgefahr schwebenden Mitarbeiter der Klinik in Essen gibt es bisher noch keine Neuigkeiten.