Essen: Ein winziges Detail im Gebäude erinnert noch an die Kaufhof-Zeit.

Essen: Kaufhof-Gebäude nicht wiederzuerkennen – nur DIESES Detail erinnert an die gute alte Zeit

Essen. Abschied von Kaufhaus in Essen. Seit der Schließung im vergangenen Jahr steht das große Gebäude am Willy-Brand-Platz leer. Doch an dem „Lost Place“ wird bereits fleißig gewerkelt.

Nur ein winziges Detail erinnert noch daran, was hier in Essen einst stand.

Essen: Altes Kaufhof-Gebäude als Lost Place

Eine dicke Staubwolke breitet sich in den dunklen Hallen des alten Warenhauses aus. Überbleibsel der abgerissenen Verkaufsfläche füllen riesige Mülltüten oder häufen sich stellenweise auf den Etagen. Der Schall von lauten Baumaschinen breitet sich im gesamten Gebäude aus.

Essen: Hier war einst die Verkaufsfläche von Kaufhof. Foto: Michelle Kox/ DER WESTEN

„Hier hingen viele Existenzen dran“, bedauert Daniel Schild, Geschäftsführer von der Immobilienagentur Koerfer-Gruppe, im Interview mit DERWESTEN. Damit deutet er auf die zahlreichen Mitarbeiter hin, die aufgrund der Schließung ihre Tätigkeit im Kaufhof niederlassen mussten.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Vom alten Arbeitsplatz der Kaufhof-Mitarbeiter ist seit Oktober letzten Jahres nichts mehr übrig. Nichts bis auf das winzige Kaufhof-Logo, das zwischen Schutt und Asche noch an einer Wand im Erdgeschoss hängt.

Essen: Zwischen Schutt und Asche hängt noch ein winziges Kaufhof-Logo. Foto: privat

Besucher werden dieses Logo hier nicht mehr zu Gesicht bekommen, doch Daniel Schild hat bereits ein ganz genaues Bild vor Augen, was bis Ende 2023 im alten Kaufhof-Gebäude entstehen soll.

Essen: Warenhaus im Umbau – DAS können Essener erwarten

Seit 1976 ist das Warenhaus ein fester Bestandteil des Willy-Brand-Platzes in Essen. Früher war es das Horten-Haus, dann wurde es zum Kaufhof und bald soll es den Namen „Königshof“ tragen.

Im Unter- sowie Erdgeschoss des „Königshofes“ soll eine Art Markthalle entstehen. Die Essener können sich auf verschiedenste Lebensmittelläden und Restaurants freuen. Die anderen fünf Etagen werden etwa für Büroflächen oder Akademien bereitgestellt. Da die Räumlichkeiten bisher nicht vermietet sind, steht die finale Nutzung noch offen.

Essen: So soll der neue „Königshof“ am Willy-Brandt-Platz bald aussehen. Foto: Entwurf: RKW Architektur / Visualisierung: formtool

„Wir wollen die Leute wieder auf den Willy-Brandt-Platz bringen“, kündigt Schild an. „Es ist so ein schöner Ort und wirklich schade drum, dass er zurzeit nicht genutzt wird.“ (mkx)