Essen: Junge (10) verschwindet ohne Jacke in eisiger Winternacht! Hast du Dennis B. gesehen?

Essen. Ein zehnjähriger Junge aus Essen-Werden wird vermisst!

Dennis B. hatte am Donnerstagabend seine Schwester in deren Wohnung in Altenessen-Süd besucht. Seitdem fehlt von dem Jungen jede Spur. Jetzt bittet die Polizei Essen die Öffentlichkeit um Mithilfe – denn offenbar ist der Junge ohne Jacke bei den eisigen Wintertemperaturen unterwegs!

Essen: Zehnjähriger Junge vermisst!

In der Wohnung der Schwester soll es zu einem Streit zwischen Dennis und einem Familienangehörigen gekommen sein. Daraufhin verließ er die Wohnung, ohne seine Jacke mitzunehmen. Zuletzt wurde er gegen 17.30 Uhr auf der Nienhausenstraße gesehen.

Hast du Dennis B. gesehen? Foto: Polizei Essen

Die Polizei beschreibt den zehnjährigen Dennis B. wie folgt.

rund 1,50 Meter groß

dunkelblonde Haare

blaue Augen

dunkelgrüner Pullover

dunkle Jogginghose

dunkelblaue Winterschuhe

Suche mit Hubschrauber bisher erfolglos

In der Nacht auf Freitag setzte die Polizei bereits Suchhunde, mehrere Streifenwagen und einen Hubschrauber ein, um Dennis zu finden. Bisher leider erfolglos.

Wenn du Hinweise auf den Aufenthaltsort von Dennis B. hast, informiere die Polizei umgehend unter der Notrufnummer 110. (at)