Essen: Junge Menschen reinigen Baldeneysee – unglaublich, was sie alles entdecken

Essen. Der Baldeneysee gehört zu den beliebtesten Ausflugsorten in Essen. Besonders im Sommer strömen die Menschen in Scharen zu dem See.

Da sich nicht alle an Regeln halten, landet leider auch einiger Müll im größten der sechs Ruhrstauseen.

Essen: Junge Menschen reinigen Baldeneysee

Im Rahmen der Aktion „RuhrCleanUp“ haben sich 30 Schüler aus Essen mit der Säuberung des Baldeneysees befasst. Die Aktion findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und dauerte einen Tag.

Das ist der Baldeneysee in Essen:

Der Baldeneysee ist der größte der sechs Ruhrstauseen

Er ist 7,8 Kilometer lang

Der See umfasst eine Fläche von 2,64 Quadratkilometer

Er liegt im Süden der Stadt Essen zwischen den Stadtteilen Werden, Bredeney, Heisingen, Kupferdreh und Fischlaken

Die Aktion an dem See wurde im Rahmen des Projekts „Caritas macht Schule“ vom „Caritasverband für die Stadt Essen e.V.“ durchgeführt.

Essen: Baldeneysee wird gesäubert

Die Schüler teilten sich in vier Gruppen auf und umrundeten fast den gesamten See, berichtet der „Caritasverband für die Stadt Essen e.V.“ auf seiner Website.

Insgesamt seien 30 volle Müllsäcke zusammengekommen.

Essen: DAS fanden die Schüler im See

Neben den üblichen Verdächtigen wie beispielsweise Zigarettenpackungen, fanden die Jugendlichen aber auch kuriose Gegenstände im See.

Essen: Der Baldeneysee wurde von 30 Jugendlichen von Müll befreit. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

So wurde unter anderem ein Sonnenschirmständer entsorgt. Unter dem entsorgten Müll befanden sich auch einige Schuhe und ein halbes Plastikdach, so der „Caritasverband für die Stadt Essen e.V.“. (gb)