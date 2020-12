Essen: Politiker erhält Corona-Bonus – was er mit dem Geld macht, ist völlig unerwartet! „Kann ich nicht mit mir vereinbaren“

Essen. Twitter feiert!

Aber nicht etwa irgendein Firmen-Jubiläum oder eine neue Funktion. Sondern einen Politiker aus Essen! Jules El-Khatib (29) ist stellvertretender Landessprecher der LINKEN in NRW, arbeitet zudem für mehrere Bundestagsabgeordnete. Als ihm Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (78) eine Mail geschrieben und einen Corona-Bonus für alle Beschäftigten der Abgeordneten verkündet hatte, ist die Freude erstmal groß gewesen.

Doch dann hat der 29-Jährige für für sich einen Entschluss gefasst. Was er jetzt mit dem Geld machen will, ist völlig unerwartet!

Essen: Politiker erhält Corona-Bonus – „Kann ich nicht mit mir vereinbaren“

Jules El-Khatib hat seine Entscheidung auf Twitter öffentlich gemacht: „Ich bin Mitarbeiter von Abgeordneten im Bundestag, alle Mitarbeiter erhalten Corona-Bonus für die Arbeit, während es für Krankenpfleger nur Applaus gibt. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren und werde daher das Geld an Organisationen spenden, die sich um die Ärmsten kümmern.“ Rumms!

Ich bin Mitarbeiter von Abgeordneten im Bundestag, alle Mitarbeiter erhalten Corona-Bonus für die Arbeit, während es für Krankenpfleger nur Applaus gibt. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren und werde daher das Geld an Organisationen spenden, die sich um die Ärmsten kümmern. — Jules El-Khatib (@ju_khatib) December 3, 2020

Der Essener wird dafür auf Twitter mächtig abgefeiert, die Zahl der Likes geht durch die Decke! DER WESTEN hat El-Khatib gesprochen. Die große Resonanz ist auch für ihn völlig überraschend: „Ich habe gar nicht damit gerechnet, bin überwältigt.“ Seinen Spenden-Entschluss erklärt er so: „Ich habe vorher Teilzeit gearbeitet, bin jetzt in Vollzeit. Die aktuelle Situation vieler Menschen hat mich nachdenklich gemacht.“

Dieses Schreiben von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble haben alle Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten erhalten. Foto: Privat

Und weiter: „Ich kann mich wirklich nicht beklagen, mir geht es gut und ich bin dankbar, dass die Gewerkschaft für uns diesen Tarifvertrag erkämpft hat. Ich sehe aber, dass es anderen schlecht geht. Die entweder ihren Job wegen Corona verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Ich wollte etwas zurückgeben.“

Auch viele Kollegen machen jetzt mit

Viele andere Mitarbeiter von Abgeordneten der Linken haben sich bei ihm gemeldet und angekündigt, ebenfalls spenden zu wollen. Der Essener berichtet: „Ich bekomme noch immer viele Nachrichten und Anrufe von Leuten, die sich mir anschließen wollen. Da kommt hoffentlich ein nettes Sümmchen am Ende raus.“

Für ihn selber stehe sogar bereits fest, welche Organisationen das Geld erhalten. El-Khatib: „Ich werde zusammen mit meinem Essener Kollegen Daniel Kerekes an die Aids-Hilfe, an die DRK-Kältehilfe, an das Fliz-Mobil und an 'Pro Asyl' spenden.“ Die brauchen gerade in diesem schweren Jahr jeden Euro. Ganz nach dem Motto von Johann Wolfgang von Goethe: „Um Gut's zu tun, braucht's keiner Überlegung“...

