Essen: Jugendlicher (14) an Bushaltestelle mit Messer getötet – jetzt liegt das Ergebnis der Obduktion vor

Essen. Brutale Bluttat in der Nacht zu Sonntag in Essen. Ein Jugendlicher (14) ist an einer Bushaltestelle getötet worden.

Der 14-Jährige ist mit einem Messer niedergestochen worden, das bestätigte die Polizei Essen am Sonntagmorgen. Als dringend tatverdächtig gilt ein 17-jähriger Jugendlicher.

Essen: Jugendlicher getötet – 17-Jähriger flüchtet

Zuvor kam es nach Zeugenangaben innerhalb einer Gruppe zu einem Streit zwischen dem vermutlich alkoholisierten 17-Jährigen und einem 14-Jährigen. Die Streitigkeiten zwischen den jungen Männern eskalierten.

Der 17-Jährige soll den 14-Jährigen durch einen Stich in den Oberkörper verletzt haben. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch eintreffende Polizisten und einen Notarzt, ist der Jugendliche im Krankenhaus gestorben. Die Tat ereignete sich an der Bushaltestelle Von-Ossietzky-Ring in Essen-Horst.

Mit Hilfe eines Hubschraubers und sofortigen Suchmaßnahmen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.

Jugendlicher in Untersuchungshaft – Obduktion erfogt

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde der 17-Jährige noch am Sonntagabend dem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft an.

Am Montag sollte das Ergebnis der Obduktion folgen. Es bestätigt, dass der 14-Jährige an den Folgen eines Messerstichs im Oberkörperbereich gestorben war.

Menschen trauern an Bushaltestelle in Essen

Die Anteilnahme nach den schrecklichen Ereignissen an der Essener Bushaltestelle war groß. Am Sonntag legten Menschen am Tatort Blumen und Kerzen nieder.

Foto: Rene Anhuth/ ANC-NEWS

Derweil dauern die Ermittlungen der Mordkommission an. Es werden weiter Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat machen können. Du hast etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei unter 0201/829. (fb, ak)