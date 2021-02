Essen: Jugendliche nimmt Drogen und stirbt – Polizei nimmt IHN fest

Tragischer Tod in Essen: Ein Mädchen starb anscheinend nach dem Ecstasy-Konsum. (Symbolbild)

Essen. Eine Jugendliche aus Bochum ist in Essen am Montag nach dem Konsum der Droge Ecstasy gestorben.

Jetzt ermittelt eine Mordkommission der Polizei Essen in dem Fall.

Essen: Mädchen stirbt nach Drogenkonsum – Mordkommission eingeschaltet

Nachdem die junge Frau am Montag das Ecstasy genommen hatte, war sie zunächst zusammengebrochen. In der Nacht auf Dienstag verstarb sie schließlich an den Folgen des Konsums.

Hinweise führten die Beamten zu einem 43-jährige Mann nach Gelsenkirchen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung, seinen Fahrzeugen und zusätzlichen Räumen, die ihm zugerechnet werden (Keller, Garage und Lagerräume), stießen die Polizisten auf entsprechende Betäubungsmittel.

Den Fund stellten sie sicher. Es besteht der Verdacht, dass der 43-Jährige dem Mädchen die Betäubungsmittel verkauft haben könnte.

Am 3. Februar nahmen die Beamten den Gelsenkirchener daher fest.

Essen: Das Mädchen aus Bochum verstarb nach dem Konsum von Ecstasy. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pacific Press Agency

Jetzt ermittelt eine Mordkommission aus Essen in den Fall. Zum Alter der verstorbenen Jugendlichen und zu den weiteren Umständen ihres Todes wollte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Auskunft geben. (vh)

Wer eine erste Anlaufstelle zur Suchtberatung sucht oder jemanden kennt, der an einer Sucht leidet, kann sich von den Mitarbeitern des DRK helfen lassen. Sie sind 24 Stunden am Tag kostenlos unter der Telefonnummer 08000 365 000 erreichbar. Weitere Infos findest du auf der >> Website des DRK.