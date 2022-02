Essen: Jugendliche lauern jungem Mann im Hinterhof auf – und stechen dann mit Messer zu

So entsteht ein Phantombild

Essen. Gefährlicher Hinterhalt in Essen!

Eine Gruppe Jugendlicher lauerte am Donnerstag einem Gleichaltrigen in einem Hinterhof in Essen Altendorf auf. Dann stachen sie mit dem Messer zu.

Essen: Vier Jugendliche stechen auf Gleichaltrigen ein – Polizei fahndet nach Tätern

Am Donnerstagnachmittag soll eine Gruppe aus vier 16- bis 17-Jährigen einem jungen Mann im gleichen Alter in einem Hinterhof an der Oberdorfstraße aufgelauert haben. Dann zückte einer ein Messer und stach zu. Danach seien sie geflüchtet.

In Essen wurde ein Jugendlicher von einer Gruppe angegriffen und mit einem Messer verletzt.

Das Opfer wurde mit einer Schnittverletzung im Gesicht in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sprecher der Polizei Essen erklärte aber, dass es ihn nicht schwer erwischt habe.

Die vier Tatverdächtigen sind noch flüchtig. Die Polizei fahndet zurzeit nach ihnen in dem Bereich des Tatortes. Auch gibt es noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat.

Wir berichten weiter. (mbo)