Essen: Jugendknast steht zum Verkauf – du glaubst nicht, WER hier einziehen soll

Essen. Diese Anzeige ist mehr als skurril! Wer in Essen nach einem schönen Häuschen Ausschau hält und eine neue Immobilie sucht, stößt tatsächlich auf dieses Inserat: der Jugendknast in Essen-Werden steht zum Verkauf.

Ja, richtig gelesen. Die ehemalige Jugendarrestanstalt an der Straße Wesselswerth 10 in Essen wird im Internet bei Immobilienscout24 angepriesen. Und sie hat auch einen vergleichsweise geringen Verkaufswert. Das denkmalgeschützte Gebäude mit einer Wohnfläche von 203 Quadratmetern bekommst du für schlappe 370.000 Euro. Das Grundstück erstreckt sich sogar über 775 Quadratmeter. Stattlich!

Essen: Jugendknast steht zum Verkauf - Studenten sollen einziehen

15 „Zimmer“ stehen dir dabei zur Verfügung. Und diese sollen „zwecks Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum - wie es in der Anzeige heißt - zur Miete für Studenten gedacht sein. Da kommt dem Ein-Zimmer-Studenten-Appartments doch eine ganz neue Bedeutung zu.

Die ehemalige Jugendarrestanstalt in Essen-Werden steht heute unter Denkmalschutz. Foto: BLB NRW / Range

Auf Nachfrage von DER WESTEN heißt es beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen: „Die ehemalige Jugendarrestanstalt in Essen ist für das Land Nordrhein-Westfalen und die Landeskunden des BLB NRW (Hochschulen, Justiz und Verwaltung des Landes) entbehrlich und steht daher seit dem 1. Mai 2020 zum Verkauf.“

Und ja, Interessenten haben sich tatsächlich auch schon gemeldet. Mit einer idyllischen Lage an der Ruhr könnten die Studenten der benachbarten Folkwang Universität der Künste in einer umgebauten alten Zelle Geige spielen oder in die Tasten hauen.

Die Krux an der Sache: Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Außenfassade darf somit nicht verändert werden. Und deshalb „kann eine Umgestaltung nur in enger Abstimmung mit dem Dezernat für Denkmalangelegenheiten der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgen“, so Pressesprecherin Silke Schenck.

Auf die Kuriosität angesprochen macht die Pressesprecherin deutlich, dass „der Verkauf der Jugendarrestanstalt sicherlich nichts Alltägliches“ sei, jedoch werde zeitgleich auch beispielsweise die alte Haftanstalt in Moers angeboten.

Das ehemalige Jugendgefängnis wurde von der JVA in Essen bis zum Ende des Jahres 2016 zur Miete genutzt, wie Pressesprecher Marc Marin mitteilt. 22 kriminelle Jugendliche fanden dort Platz. Nach der Schließung wurden die Jugendstraftäter in die fünf anderen Jugendarresten in NRW verteilt. Sie liegen in Bottrop, Düsseldorf, Lünen, Remscheid und Wetter.

Doch warum wurde das Gefängnis dicht gemacht? Marcus Strunk, Pressesprecher bei der Landesjustizvollzugsdirektion: „Die Jugendarrestanstalt Essen-Werden wurde mit Ablauf des Mietvertrages am 31.12.2016 geschlossen, weil die Räumlichkeiten nicht mehr den Anforderungen an einen modernen Jugendarrestvollzug entsprachen.“

Der ehemalige Jugendknast in Essen-Werden:

Das Gebäude wurde im Jahr 1913 errichtet

Heute steht es unter Denkmalschutz

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW kümmert sich um den privaten Verkauf

Bis zum 31. August 2016 wurden hier jugendliche Kriminelle zeitweise aufgenommen

Junge Männer im Alter von 14 bis maximal 24 Jahre aus NRW wurden hier in den Kurz- (Montag bis Donnerstag) oder Freizeitarrest (Wochenende) geschickt

Diese kurzen Aufenthalte wurden bei Delikten wie Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, Nötigung, Bedrohung, geringfügige Körperverletzungen, Drogenmissbrauch oder etwa bei Schulverweigerern angeordnet

Im letzten Jahr der Nutzung gab es dort 526 Kurzarreste und 492 Freizeitarreste. 264 von ihnen waren minderjährig

Und somit steht das Gebäude seit fast dreieinhalb Jahren leer. Es bleibt also spannend, was nach dem Verkauf mit dem über hundert Jahre alten Gebäude passiert.

>>>Hier findest du die Verkaufsanzeige der Jugendarrestanstalt in Essen-Werden<<<