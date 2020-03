Essen: Jetzt soll DAS die Menschen in die Innenstadt locken – „Hoffen, dass wir ...“

Essen. „Der Willy-Brandt-Platz ist das Tor in die Innenstadt, wir möchten ihn weiter beleben“, erklärt Svenja Krämer, Leiterin des City-Managements der Essen Marketing GmbH (EMG) die Idee gegenüber DER WESTEN. Worum es geht?

Ab Mai soll dort jeden zweiten und vierten Freitag im Monat ein Feierabendmarkt stattfinden: mit Musik, Essensständen und einigen Einkaufsmöglichkeiten. Es ist jedoch nicht die einzige Veranstaltung, die dann regelmäßig auf dem zentralen Platz in Essen stattfinden soll.

Essen: Neue Events kommen in die Innenstadt

Neben einem Feierabendmarkt wird nämlich ab Mai auch dienstags ein Wochenmarkt direkt gegenüber des Hauptbahnhofs in Essen stattfinden, das sogar wöchentlich. Bislang fanden die Wochenmärkte in der Innenstadt immer am Dienstag und Freitag rund um die Marktkirche statt. Der Termin kurz vor dem Wochenende bleibt weiter erhalten, am Dienstag findet der Wochenmarkt zwischen 9 und 18 Uhr ab dem 5. Mai an prominenterer Stelle statt.

Das hat mehrere Gründe: „Wir hoffen, dass wir durch den Wochenmarkt mehr Frequenz in die Innenstadt bekommen. Außerdem wollen wir das Nahversorgungsangebot dadurch stärken“, so Svenja Krämer. Menschen, die in der Stadt wohnen, sollen eine weitere Möglichkeit haben, sich in den Mittagspausen selbst zu versorgen oder nach Feierabend noch kurz ihren Einkauf zu erledigen.

Der Markeinkauf am Willy-Brandt-Platz soll das ganze Jahr über möglich sein. Einzig für den Weihnachtsmarkt wird der Wochenmarkt weichen müssen. Dann zieht er aller Voraussicht nach auf die Kettwiger Straße. Ein Unterschied zum geplanten Feierabendmarkt: Dort ist der letzte Termin aufgrund der sinkenden Temperaturen und des schwindenden Tageslichts für Ende Oktober angesetzt.

Feierabendmarkt am Weberplatz entfällt

Die Idee eines Feierabendmarktes ist dabei nicht neu. Zahlreiche weitere Städte, unter anderem Oberhausen, Velbert, Bochum oder Dinslaken haben damit bereits gute Erfahrungen gemacht. Auch in Essen gibt es ihn bereits seit 2016 – bislang jedoch nicht freitags am Willy-Brandt-Platz, sondern donnerstags am Weberplatz in der nördlichen Innenstadt.

Mit dem Start des Feierabendmarktes am Willy-Brandt-Platz wird der Termin am Donnerstag entfallen. Stefan Hülsmann, Ansprechpartner für die Essener Wochenmärkte, deutete jedoch an, dass sich die Betriebe und Lokale rund um den Weberplatz eventuell eigenständig um einen Ersatz bemühen würden.

Wird es auf dem Weberplatz eine Alternativveranstaltung geben? Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf Anfrage von DER WESTEN bestätigte ein Mitglied des Vereins Lokalfieber, dass einige örtliche Initiativen gerade tatsächlich an einem Alternativprogramm für den Weberplatz am Donnerstag planen. Dabei könnte es wetterabhängig einen Waffel- oder Picknicktag geben.

Das erwartet dich auf dem Feierabendmarkt

„Es wird eine Mischung aus Wochenmarkt und gastronomischen Angeboten, wobei das Gastronomische sicher den Schwerpunkt bildet“, skizziert Svenja Krämer den neu geplanten Feierabendmarkt am Willy-Brandt-Platz.

Ein zentraler Ort, an dem man Arbeitskollegen, Freunde oder Familie nach Feierabend treffen könne: „Viele Menschen wünschen sich Treffpunkte in der Stadt. Man sitzt einfach zusammen bei einem leckerem Getränk, ob Wein, Bier oder frisch gepresster Saft, und lässt sich einen Burger oder einen Antipastiteller schmecken.“ Auf dem Weg nach Hause könnte man dann noch einen Käse oder Ähnliches einpacken, so stellen es sich die Veranstalter vor.

Programm wird noch nicht verraten

Um welche Stände und Händler es konkret geht, wollte Krämer jedoch noch nicht verraten. „Da befinden wir uns noch in der Akquise.“ Genaueres soll Anfang April verraten werden. Etwa 15 bis 16 Stände sollen am Ende für die Besucher bereitstehen.

Dazu gibt es ein musikalisches Rahmenprogramm: Verschiedene Musiker aus dem Ruhrgebiet und der Rheinschiene wurden dafür bereits angesprochen. Doch auch hier gilt: Um wen es sich handelt, wird erst im April verraten. Durch Musik und Streetfood-Stände, hofft sie, könne man ein möglichst breites Publikum ansprechen.

Feierabendmarkt startet am 8. Mai

Der Feierabendmarkt feiert seine Premiere am 8. Mai von 16 bis 21 Uhr. Bis August kannst du ihn dann jeden zweiten und vierten Freitag im Monat besuchen. Überschneidungen mit anderen Großevents wie Essen Original oder den Lichterwochen gibt es laut Svenja Krämer dabei nicht: „Das ist ja auch wichtig, damit wir eine verlässliche Veranstaltung haben.“ (dav)