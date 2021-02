Essen: Unfassbares Video! Vor einer Eisdiele spielen sich diese Szenen im Schnee ab

So entsteht Pottkorn, das edle Popcorn aus dem Pott

Essen. Eis kann man bei jeder Temperatur essen - oder? Das scheinen sich zumindest viele Leute in Essen gedacht zu haben.

Das zeigt ein irres Video einer Eisdiele in Essen vom Samstag eindrucksvoll.

Essen: Unfassbares Video von einer Eisdiele

Dort zu sehen: Meter um Meter stehen die Eisfans in Essen Schlange, um eine der begehrten Kugeln zu erwischen. Trotz klirrender Kälte, Eis und Schnee!

Diesen Hype hat die Kult-Eismanufaktur Eis Casal am Samstag um 12 Uhr zur Saisoneröffnung ausgelöst – und aus diesem Grund scheint die halbe Stadt nach Frohnhausen angereist zu sein. Wie in jedem Jahr reihen sich die Naschkatzen zur Eröffnung brav in die lange Schlange ein.

Kein Wunder: Immer wieder wird die Kult-Eisdiele in Essen-Frohnhausen zu besten Deutschlands gezählt. Wer könnte auch schon dem cremigen Genuss einer Kugel Schwarzwald, vegane dunkle Schokolade oder Salzkaramell widerstehen?

+++ Essen: Valentinstags-Spaziergang am Sonntag? Expertin empfiehlt wärmstens diesen Spot in der Revierstadt +++

-----------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

-----------------------------------

+++ Essen: Junge (10) verschwindet ohne Jacke in eisiger Winternacht – mittlerweile wieder aufgetaucht +++

Eis Casal in Essen ist in die neue Saison gestartet – sehr zur Freude der Fans. Foto: Ulrich von Born/ FUNKE Foto Services

So reagieren die Fans von Eis Casal in Essen

Die Menschen, die sich in der Kälte vor der Eisdiele eingereiht haben, zumindest nicht. Und das Warten bei Minusgraden hat sich gelohnt, wie einige von ihnen begeistert von dem kühlen Genuss bei Facebook schreiben:

„Ich wusste schon, dass es so eine Schlange geben wird.... Aber ist auch klar beim weltbesten Eis“

„Das Eis ist eben toll bei Casal. Freu mich“

„Es war so lecker, schön dass ihr wieder da seid“

„Mit Abstand das beste Eis“

„Es lohnt sich“

-----------------------------------

Mehr Themen aus Essen:

Essen: Fußgänger werden sich verwundert die Augen reiben – DAS soll bald in der Nähe des Bahnhofs hängen

Essen: Bürger schalten Tagesschau ein – als sie dieses Bild sehen, rasten sie aus

Essen: Neues Grugabad soll 2025 fertig sein! Die Kosten haben es in sich

-----------------------------------

Du hast jetzt auch Lust auf Eis von Casal bekommen? Wenn dir die Temperaturen dafür derzeit noch zu eisig sind, warte doch bis Dienstag. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt für diesen Tag bis zu 11 Grad bei einem Sonne-Wolken-Mix an. Genügend Wartezeit solltest du für diese nahezu frühlingshaften Temperaturen allerdings einrechnen.

Die Kulteisdiele findest du an der Mülheimer Straße 62 in Essen.

+++ Flüchtling aus Essen verzweifelt: „Das ist sehr schlimm für uns“ +++

Am Wochenende ging ein Mann aus Essen mit seinem Hund spazieren. Was er überall sah, machte ihn wütend. Hier mehr dazu>>> (vh)